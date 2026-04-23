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SCJN elimina el estado civil de las actas de nacimiento en México por ser discriminatorio

La SCJN determinó que incluir el estado civil en actas de nacimiento es inconstitucional por vulnerar la privacidad.
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:51 - 23 abril 2026
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que incluir el estado civil en actas de nacimiento viola derechos como la privacidad y la no discriminación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que ninguna autoridad del Registro Civil podrá exigir o mantener información sobre matrimonio o divorcio en actas de nacimiento, al considerar que esta práctica es inconstitucional y discriminatoria.

La decisión fue tomada por unanimidad y tiene efectos generales en todo México, por lo que modifica de inmediato la forma en que se elaboran estos documentos oficiales.

El acta de nacimiento es un documento obligatorio para darte identidad.

¿Por qué la SCJN eliminó el estado civil de las actas de nacimiento?

El máximo tribunal concluyó que incluir este dato viola derechos fundamentales, entre ellos:

  • Privacidad

  • Protección de datos personales

  • No discriminación

El ministro Giovanni Figueroa Mejía explicó que el estado civil es una “categoría sospechosa” que, al hacerse pública, puede exponer a las personas a tratos discriminatorios.

Además, la Corte subrayó que este dato no es necesario para acreditar la identidad, ya que el acta de nacimiento solo debe contener información esencial como nombre, fecha de nacimiento y filiación.

La Corte subrayó que este dato no es necesario para acreditar la identidad.

¿Qué cambia ahora en las actas de nacimiento?

Con esta resolución:

  • Se elimina cualquier referencia al estado civil en actas de nacimiento

  • Ninguna autoridad podrá exigir este dato

  • Las personas podrán obtener documentos sin esa información, incluso en formato digital

Este fallo también fija un precedente sobre el manejo de datos personales en documentos oficiales, obligando al Estado a proteger la información sensible de la ciudadanía.

Se elimina cualquier referencia al estado civil en actas de nacimiento.

La SCJN determinó que hacer público el estado civil “constituye una injerencia innecesaria en la vida privada”, además de que puede generar desigualdad en ámbitos laborales, sociales o financieros.

Con esta decisión, el tribunal redefine qué información debe contener un documento de identidad y refuerza el derecho de las personas a controlar sus datos personales.

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