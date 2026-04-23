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Saskia Niño de Rivera denuncia robo de donación para refugio en Acapulco; “el camión estaba vacío”

Saskia Niño de Rivera denuncia robo de donación para refugio en Acapulco. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:19 - 23 abril 2026
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La organización Reinserta denunció la desaparición de insumos valuados en millones de pesos destinados a un refugio para niñas víctimas de violencia

La activista Saskia Niño de Rivera, fundadora de la organización Reinserta, denunció el robo de una donación de bienes esenciales valuados en aproximadamente 2 millones de pesos, destinada a un refugio para niñas en Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con la organización, el cargamento fue enviado en un tráiler completamente equipado; sin embargo, al llegar a su destino, “no tenía absolutamente nada”, según relató la propia activista.

Saskia Niño de Rivera. / @saskianino

¿Qué pasó con la donación enviada al refugio en Acapulco?

El envío estaba dirigido a la “Villa de las Niñas”, un espacio a cargo del DIF Acapulco para atender a menores víctimas de violencia.

Reinserta informó que, tras la entrega del inmueble, los artículos ya no se encontraban en el lugar y no había claridad sobre su paradero.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Niño de Rivera explicó que el camión salió lleno, pero al revisarlo en destino estaba vacío:

“Un tráiler lleno, equipado, con un valor de dos millones de pesos, no tenía absolutamente nada”.

El camión con donaciones valuadas en 2 millones de pesos llegó vacío al refugio en Acapulco, denunció Saskia Niño de Rivera. / X

Se recupera parte de los artículos, pero en mal estado

Luego de más de 40 horas de búsqueda, la organización logró recuperar algunos objetos; sin embargo, varios ya estaban usados, lo que generó mayor preocupación.

La activista también cuestionó las respuestas de las autoridades locales, al señalar inconsistencias sobre el resguardo de los insumos.

Señalan fallas del DIF Acapulco en el resguardo

Reinserta reportó que la presidenta del DIF Acapulco, María del Rosario Moreno de la Cruz, no se presentó en el acto de entrega ni garantizó condiciones básicas de resguardo para la donación.

Además, según la activista, inicialmente se argumentó que los artículos ya habían sido entregados, pero no se pudo comprobar a quién:

“Si se entregó… aquí están las niñas, ellas lo deberían de tener”.

La donación estaba dirigida a la Villa de las Niñas, bajo resguardo del DIF Acapulco. / @DIFAcapulco

Reinserta anuncia acciones legales

Ante lo ocurrido, la organización informó que procederá con acciones ante las autoridades competentes para esclarecer el destino de los bienes.

Niño de Rivera también lanzó una crítica directa sobre la situación:

“Si no pueden cuidar una toalla… qué nos hace pensar que pueden cuidar a una niña”.

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