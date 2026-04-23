Thunder Rosa y el impacto de sus luchas: “Abrimos la puerta a nuevas generaciones en AEW”

La luchadora mexicana Thunder Rosa destacó que el crecimiento de la lucha libre femenil no ha sido casualidad, sino resultado de años de esfuerzo, errores y evolución constante dentro del ring.

l quebrar piedra, el cometer errores y tratar de hacerlos mejor. El hecho de que hayamos tenido unos ‘luchononones’ se les abrió la puerta a otras para decir: ‘Si estas morras pudieron, si estas mujeres, a lo mejor muchas otras que vienen pueden’

Además, resaltó momentos clave dentro de All Elite Wrestling que marcaron un antes y un después para las mujeres, especialmente en luchas de alto impacto que históricamente habían sido dominadas por hombres.

Ha sido un trabajo de muchos años; Blood and Guts tiene desde el principio de la compañía… y es la primera vez que dejan hacer a la mujer este tipo de cosas. Nosotras fuimos las que abrimos la puerta para que se pudiera hacer esto

Thunder Rosa fue contundente al hablar sobre el legado que están construyendo dentro de la empresa:

La gente luego no te lo va a reconocer este momento, pero hubo 2 mujeres en esa compañía que hicimos historia y que abrimos puerta a las generaciones nuevas en AEW y yo soy una de ellas y estoy muy orgullosa

Thunder Rosa previo a una pelea | Instagram @thunderrosa22

AEW y CMLL: una colaboración basada en respeto

Otro de los puntos que destacó fue la relación entre All Elite Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre, subrayando el respeto que existe hacia el estilo tradicional mexicano.

AEW, la verdad, respeta muchísimo el estilo del Consejo… por eso muchas de las personas que han venido han sido muy exitosas

Estamos trabajando mano a mano y esa colaboración es muy importante

Incluso, explicó que figuras como Tony Khan han sido clave para mantener ese respeto, replicando protocolos tradicionales cuando se disputan campeonatos en territorio estadounidense, tal como sucede en recintos emblemáticos como la Arena México o la Arena Coliseo.

Thunder Rosa pide mayor protagonismo femenil en AEW Grand Slam México

De cara a futuros eventos, Thunder Rosa dejó claro que uno de sus deseos es ver a las mujeres con un papel mucho más relevante, especialmente en funciones importantes como AEW Grand Slam en México.

La importancia de este evento es que también nos dejen brillar como mujeres en el show, que no solo nos den una lucha, sino que nos den varias

¡Oficial! AEW regresa a México para Grand Slam 2026 | X: @AEW

La luchadora incluso comparó la situación con lo ocurrido en WrestleMania, donde consideró que el tiempo para las mujeres fue limitado.

Este fin de semana fue un poco en perspectiva; el tiempo que se le dio a la mujer en estos shows tan grandes fue muy poco… es nuestro tiempo, que nos dejen brillar, hacer muchísimas más cosas e historias muchísimo más interesantes en el show