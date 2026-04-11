Amazona: El legado también se defiende

Ser nombrada "Amazona" por el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) no es un adorno ni una palabra bonita para el cartel. Es una distinción que pesa y que se toma en serio. Cuando algo pesa en la lucha libre, no es para presumirlo. Es para responderle con trabajo, constancia y respeto.

En el CMLL, "Amazona" significa que te están viendo como una mujer capaz de sostener una historia. Significa que puedes cargar una rivalidad y subirte al ring para que la gente sienta que lo que pasa ahí importa. No se trata sólo de lo que haces con las manos. También cuenta lo que transmites con el corazón, la cabeza y la disciplina. En un deporte donde la tradición tiene memoria larga, ese nombramiento se siente como una bienvenida y al mismo tiempo como una prueba.

Para cualquier luchadora, mexicana o extranjera, ruda o técnica, joven o veterana, ser Amazona es entrar a un linaje. Es reconocer que antes hubo mujeres que abrieron camino cuando no era fácil. Hubo épocas con menos espacio, con menos reflectores y con menos oportunidades. Muchas tuvieron que demostrar el doble para recibir la mitad. Por eso, cuando te dan ese lugar, no estás recibiendo un regalo. Estás recibiendo una responsabilidad.

La palabra "Amazona" también habla de identidad. En México, la lucha libre no es sólo entretenimiento. Es cultura popular, es barrio, es familia, y es una manera de contar historias que se entienden sin explicación. Dentro de esa cultura, la mujer que lucha ha aprendido a plantarse con carácter. Ha tenido que defender su lugar sin perder su esencia. Una Amazona no es la versión femenina de nadie. Es una protagonista completa. Y el reconocimiento del CMLL confirma algo que muchas veces las luchadoras ya sabemos por dentro. Nuestra división no es relleno. Es parte de la columna vertebral del espectáculo.

También pienso en lo que este nombramiento provoca fuera de la arena. Lo ven niñas, jóvenes y mujeres que quizá no entrenan lucha, pero sí están peleando su propia batalla. A veces esa batalla es en la escuela. A veces es en el trabajo. A veces es en casa o en un entorno donde les piden que se hagan pequeñas. Ver a una Amazona en un escenario histórico les manda un mensaje claro. Les dice que hay un espacio para ellas, que su voz cuenta y que pueden crecer.

El reconocimiento también tiene un lado deportivo que no se puede ignorar. Ser Amazona implica elevar la vara. Implica cuidar tu condición y tu seguridad, y también la de tu compañera. Implica tomarte en serio la preparación, la puntualidad y el respeto por el público. La lucha libre se siente cuando es real en el esfuerzo. La gente nota quién llega lista, quién entiende el ritmo y quién sabe escuchar la reacción del público. Ser Amazona es comprometerte con esa excelencia sin discursos complicados. Se demuestra con resultados.

Yo lo veo de una forma sencilla. El CMLL, al nombrar una Amazona, no sólo reconoce a una luchadora. También reconoce una etapa del deporte donde la mujer tiene cada vez más espacio para brillar, para liderar y para inspirar. Y ese reconocimiento viene desde una institución con historia y con un ring que tiene un peso simbólico enorme.