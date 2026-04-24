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Box

¿Quién es Jhon Caicedo? El joven rival de Chávez Jr que busca dar la sorpresa en México

Caicedo encarando a Chávez Jr. en el pesaje | IG: @boxaztecatva
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 12:08 - 24 abril 2026
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El 'Junior' regresa a los cuadriláteros para enfrentar a Caicedo; todos los detalles aquí

El regreso de Julio César Chávez Jr al ring genera expectativa, pero también intriga por su rival: el colombiano Jhon Caicedo, un joven boxeador que llega con hambre de triunfo y dispuesto a dar el golpe mediático de su carrera. El combate se celebrará este 25 de abril de 2026 en Reynosa, Tamaulipas.

Aunque Chávez Jr parte como favorito por su trayectoria y experiencia, Caicedo representa un riesgo real. Con apenas 21 años, el sudamericano busca aprovechar la oportunidad más importante de su carrera y sorprender al público mexicano en una pelea pactada en peso crucero.

Chavez Jr. celebra su victoria contra Bryan Vera | AP

¿Quién es Jhon Caicedo, rival de Chávez Jr?

Jhon Caicedo es un boxeador colombiano que ha comenzado a llamar la atención en el circuito profesional gracias a su estilo agresivo y su juventud. A pesar de no contar con experiencia frente a rivales de élite, su determinación lo convierte en un oponente peligroso para cualquier peleador.

Durante la conferencia de prensa previa al combate, Caicedo se mostró sereno y enfocado. Sus declaraciones fueron breves, pero claras: agradeció el recibimiento en México y expresó su emoción por enfrentar a un boxeador de renombre como Julio César Chávez Jr.

El colombiano ha mantenido un perfil bajo mediáticamente, pero su disciplina y enfoque han sido constantes. Este combate representa un salto significativo en su carrera, al medirse ante un ex campeón mundial y una figura histórica del boxeo mexicano.

Récord, última pelea y lo que está en juego

Jhon Caicedo cuenta con un récord profesional de 13 victorias, cinco de ellas por nocaut, y una sola derrota. Su desempeño ha sido sólido, aunque todavía en proceso de consolidación dentro del boxeo internacional.

Su única caída ocurrió en junio de 2025 frente al experimentado Avni Yildirim, ex rival de Saúl “Canelo” Álvarez. Esa derrota significó el fin de su invicto, pero también una valiosa experiencia ante un oponente de alto nivel.

Ahora, ante Chávez Jr, Caicedo tiene la oportunidad de reivindicarse y posicionarse en el mapa del boxeo mundial. Una victoria no solo impulsaría su carrera, sino que lo colocaría como una de las promesas más interesantes del continente.

Julio Cesar Chávez Jr. subió un video regresando a los entrenamientos | INSTAGRAM @jcchavezjr

La pelea se llevará a cabo en el Parque de Béisbol Adolfo López Mateos en Reynosa, en punto de las 11:00 PM, y será transmitida por Azteca 7, aztecadeportes.com y su aplicación oficial, en lo que promete ser una noche clave para ambos peleadores.

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