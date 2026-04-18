Una pelea callejera por IA entre Canelo y Benavidez enciende las redes

Un video generado por inteligencia artificial que muestra un hipotético enfrentamiento callejero entre Saúl 'Canelo' Álvarez y David Benavidez ha reavivado la discusión entre los aficionados al boxeo, dividiendo opiniones sobre el polémico resultado.

La simulación, que se ha vuelto viral en redes sociales, fue difundida por José Benavidez, padre y entrenador de David, uno de los críticos más constantes del campeón tapatío. En el clip, ambos pugilistas se enfrentan sin guantes en lo que parece ser un mercado popular en México.

David Benavidez | AP

¿Qué pasa en el video?

La secuencia muestra un intenso intercambio de golpes a puño limpio, culminando con la victoria de Benavidez, quien logra detener una embestida de Canelo para quedarse con el triunfo en este combate virtual.

Este enfrentamiento ficticio podría ser lo más cerca que los seguidores estarán de ver a ambos boxeadores medirse, ya que sus trayectorias profesionales han tomado rumbos distintos, haciendo que un combate real sea cada vez más improbable.

Lo que sigue para ambos

Actualmente, el 'Monstruo Mexicano', David Benavidez, ha ascendido a la división de peso crucero y tiene programado un combate contra Gilberto 'Zurdo' Ramírez para el próximo 5 de mayo.

Por su parte, Saúl Álvarez aún no ha confirmado a su oponente para su próxima pelea en las 168 libras, que se espera tenga lugar en septiembre en Arabia Saudita.