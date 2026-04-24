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Lucha

¿Lucha Underground está de regreso? El inesperado anuncio que ilusiona a los fans

Rey Mysterio aparece en la promoción de Lucha Underground | LUCHA UNDERGROUND
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:58 - 24 abril 2026
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Lucha Underground encendió las redes tras insinuar su regreso, reviviendo la expectativa por una de las empresas más influyentes en la lucha libre moderna

La icónica promotora Lucha Underground volvió a dar señales de vida. A través de sus redes sociales, la compañía dejó entrever un posible regreso tras años de inactividad desde 2019, desatando la nostalgia y emoción entre los aficionados.

Aunque no hay detalles concretos sobre fechas o formato, el simple anuncio bastó para reactivar la conversación sobre una marca que revolucionó la lucha libre, especialmente en el circuito independiente de Estados Unidos.

Una empresa que cambió la narrativa de la lucha libre

Desde su debut en 2014, Lucha Underground rompió con los esquemas tradicionales al combinar storytelling cinematográfico con combates intensos y un estilo mucho más violento y espectacular.

El concepto del “Temple” y sus historias llenas de personajes, rivalidades y giros dramáticos la convirtieron en un producto distinto a cualquier otra empresa en ese momento, marcando una época dentro de la industria.

Sexy Star en el ring de Lucha Underground | Lucha Underground

La vitrina que impulsó a grandes figuras

Más allá de su estilo, Lucha Underground fue clave para catapultar talento hacia el escenario internacional. Nombres como Penta El Zero Miedo, Rey Fénix y Rey Mysterio encontraron en esta plataforma una exposición diferente.

También brillaron figuras como Vampiro Canadiense, Iyo Sky, Chelsea Green y Ricochet —quien, bajo el personaje de Prince Puma, se convirtió en uno de los rostros principales de la empresa.

Rey Mysterio previo a una lucha en Underground | @REYMYSTERIO

Un legado en el estilo extremo

La propuesta de Lucha Underground destacó por su enfoque arriesgado dentro del ring, con combates violentos, spots espectaculares y una narrativa que empujaba los límites de la lucha libre tradicional.

Su impacto fue tal que influyó en otras promociones y ayudó a redefinir lo que el público esperaba del entretenimiento luchístico, especialmente en el mercado estadounidense.

Por ahora, el mensaje deja más preguntas que respuestas. Sin embargo, el simple hecho de que Lucha Underground vuelva a aparecer ya es suficiente para ilusionar a una base de fans que nunca dejó de creer en su retorno.

Dragón Azteca Jr. hace su entrada al ring de Lucha Underground l LUCHA UNDERGROUND
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