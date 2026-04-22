Pirata Morgan explota en LM52 y lanza dura advertencia contra figuras de la lucha libre

El Pirata Morgan volvió a encender la polémica en la conferencia de LM52, tras lanzar un mensaje contundente sobre el futuro de una empresa y los nombres que, desde su perspectiva, no deberían formar parte de ella.

El experimentado luchador fue directo y sin filtros al referirse a figuras reconocidas del medio, cuestionando su impacto en distintos proyectos a lo largo de los años.

Un mensaje al estilo del Pirata

El Pirata Morgan fue contundente cuando le preguntaron acerca de la empresa LM52, que anunció recientemente la desvinculación de Alberto del Río de sus filas. Él no quiere que “cualquier” persona venga a la nueva empresa, solo quiere luchadores de “verdad” y leyendas que realmente representen el pancracio nacional.

Si quieren que esta empresa dure, no me vayan a traer al Vampiro Canadiense, a Latin Lover o a ese estúpido de Konan, tres cánceres de la lucha libre que han acabado con grandes empresas

Las declaraciones no tardaron en generar reacciones, ya que se trata de nombres con amplio recorrido en la industria, a pesar de estar más tiempo en el circuito independiente en los últimos años, pero sigue siendo un portavoz importante entre algunos luchadores.

Latin Lover apostará la cabellera contra Dorian Roldán | CRÉDITO X:elplanchitas

Nueva polémica en el pancracio nacional

El comentario del Pirata Morgan se suma a una larga lista de controversias dentro de la lucha libre, donde las diferencias entre generaciones y visiones del negocio suelen salir a la luz.

Mientras algunos consideran que este tipo de posturas reflejan la experiencia de los veteranos, otros lo ven como un señalamiento excesivo que aviva la tensión dentro del gremio.