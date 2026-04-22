¿Cuánto debe pagar Nodal si se divorcia de Ángela Aguilar? Esto se sabe

El matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública. En medio de versiones sobre problemas en su relación, resurgió el supuesto contrato prenupcial que el cantante habría firmado antes de su boda.

La discusión tomó fuerza en redes sociales, donde usuarios retomaron detalles de un presunto acuerdo que incluiría una cláusula relacionada con la fidelidad durante los primeros años de matrimonio.

El supuesto contrato prenupcial entre Nodal y Ángela Aguilar volvió a viralizarse./ IG

¿Existe un contrato prenupcial millonario entre Nodal y Ángela Aguilar?

De acuerdo con lo que ha circulado en plataformas digitales y en programas de espectáculos, el documento establecería que Christian Nodal tendría que pagar 12 millones de dólares si le fuera infiel a Ángela Aguilar dentro de los primeros dos años de matrimonio.

El tema comenzó a difundirse tras declaraciones del creador de contenido Michelle Rubalcava, quien aseguró que el acuerdo habría sido impulsado por Pepe Aguilar con la intención de proteger la imagen de su hija.

Además del pago económico, el supuesto contrato también contemplaría que, en caso de confirmarse una infidelidad, el cantante debería aceptar un divorcio inmediato.

El contrato habría sido impulsado para proteger la imagen de Ángela Aguilar./ RS

¿Por qué volvió a surgir el tema del contrato?

La conversación revivió luego de que en redes sociales comenzaran a circular versiones sobre una posible infidelidad de Nodal, lo que llevó a que usuarios retomaran el tema del acuerdo prenupcial.

A esto se sumaron comentarios de figuras del espectáculo como Javier Ceriani, quien señaló que el cantante habría tenido un acercamiento con una mujer en Miami, lo que intensificó las especulaciones.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante también mencionó que la pareja estaría atravesando una crisis, lo que alimentó aún más el interés sobre el presunto contrato y sus posibles implicaciones.

Aunque no existe confirmación oficial sobre la existencia de este acuerdo, el tema ha generado debate entre seguidores, quienes cuestionan si se trata de un mecanismo real o simplemente de una versión que ha crecido en redes sociales.