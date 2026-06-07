¡Con paso firme! Ecuador golea a Guatemala antes del Mundial 2026

Ecuador llegará a la Copa del Mundo 2026 con buenas sensaciones. La selección sudamericana derrotó 3-0 a Guatemala en su último partido de preparación antes de iniciar su participación en la justa mundialista, dejando una muestra de solidez y contundencia a pocos días de su debut.

El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece dominó gran parte del encuentro y encontró recompensa desde los once pasos. Al minuto 19, Jordy Caicedo abrió el marcador al convertir un penal que puso en ventaja a La Tri y le permitió manejar el ritmo del partido durante el resto de la primera mitad.

⚽️⚽️⚽️ JORDY CAICEDO SCORES AND ECUADOR ARE AHEAD VS. GUATEMALA!!!!!!!!!!!!!!!



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Ecuador impuso condiciones en el segundo tiempo

Aunque Guatemala intentó reaccionar tras el descanso, Ecuador mantuvo el control de las acciones y terminó inclinando definitivamente la balanza en la recta final del compromiso.

Al minuto 73, Nilson Angulo aprovechó una desatención defensiva para aumentar la ventaja y prácticamente sentenciar el encuentro. Apenas cinco minutos después, Pervis Estupiñán se sumó a la fiesta ecuatoriana al marcar el 3-0 definitivo, cerrando una actuación convincente del combinado sudamericano.

La diferencia en el marcador reflejó el dominio de Ecuador, que mostró orden defensivo, intensidad en la recuperación y eficacia frente al arco rival.

Ecuador contra Guatemala | AFP

🌐🇪🇨 Ecuador 3-0 Guatemala | Amistoso internacional



DESDE DONDE LA CLAVÓ PERVIS ESTUPIÑÁN 🎯



EL LATERAL DICE QUE ES GOLEADA DE ECUADORpic.twitter.com/pCQcGx3ewD — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 7, 2026

La Tri apunta al complicado Grupo E

Con esta victoria, Ecuador concluye su preparación para la Copa del Mundo con un importante impulso anímico. Ahora, todas las miradas están puestas en su participación dentro del Grupo E, uno de los sectores más competitivos del torneo.

La Tri compartirá grupo con la poderosa Alemania, además de Costa de Marfil y la debutante Curazao.

Con el triunfo sobre Guatemala, Ecuador manda un mensaje positivo antes de su estreno mundialista y buscará trasladar este buen momento a la competencia más importante del futbol internacional.