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Futbol

¿Cuál es el grupo más caro del Mundial 2026? Su valor supera los 2 mil millones de euros

Sorteo de la Copa del Mundo 2026 | FIFA
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:40 - 07 junio 2026
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La combinación de figuras como Kylian Mbappé y Erling Haaland convierte al Grupo I en el sector más cotizado de toda la Copa del Mundo

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, también comienzan a destacar las cifras fuera de la cancha. De acuerdo con las valoraciones de mercado recopiladas por la plataforma especializada Transfermarkt, el Grupo I se convirtió en el más valioso de toda la competencia al superar los 2 mil millones de euros en valor de plantilla.

El sector está integrado por Francia, Noruega, Senegal e Irak, una combinación que reúne a algunas de las mayores estrellas del futbol internacional.

Selección de Noruega en amistosos | x:@nff_landslag

Mbappé y Haaland lideran el grupo más caro del torneo

Gran parte de la valuación del Grupo I se debe a la presencia de dos de los futbolistas más cotizados del planeta: Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Ambos atacantes cuentan con un valor de mercado cercano a los 200 millones de euros, lo que impulsa considerablemente la cotización de sus respectivas selecciones.

Francia encabeza la clasificación de valor entre los equipos del grupo con una plantilla tasada en alrededor de 1.52 mil millones de euros. La profundidad de su plantel y la presencia de múltiples figuras que militan en la élite europea convierten a los galos en el combinado más valioso del Mundial.

Kylian Mbappé en la Copa del Mundo Rusia 2018 | MEXSPORT
Kylian Mbappé en la Copa del Mundo Rusia 2018 | MEXSPORT

Noruega y Senegal elevan aún más el valor del Grupo I

Por detrás de Francia aparece Noruega, cuya plantilla ronda los 589. 90 millones de euros gracias al talento de jugadores como Haaland y Martin Ødegaard.

Erling Haaland, jugador del Manchester City | AP

Senegal también aporta una cifra importante al balance del sector, con una plantilla valuada en aproximadamente 478.10 millones de euros, consolidándose como una de las selecciones africanas con mayor peso económico dentro de la competencia.

Finalmente, Irak completa el grupo con una valoración considerablemente menor, aunque suficiente para que el Grupo I establezca una marca histórica y se convierta en el sector más valioso de toda la Copa del Mundo 2026.

Además de reunir una enorme cantidad de talento, el grupo promete ser uno de los más atractivos del torneo, con Francia partiendo como favorita, Noruega buscando dar el golpe de la mano de Haaland y Senegal aspirando a convertirse en una de las sorpresas de la justa mundialista.

Jugadores de la Selección de Senegal con el trofeo de la Copa Africana de Naciones en Saint-Denis | AP
Jugadores de la Selección de Senegal con el trofeo de la Copa Africana de Naciones en Saint-Denis | AP
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