¿Qué le pasó a “El Borrego” Nava? el comediante sufre parálisis facial por estrés

El actor y conductor Juan Carlos 'El Borrego' Nava reveló que padece parálisis facial derivada del estrés, una condición que apareció de forma repentina y que lo ha obligado a someterse a tratamiento, sin frenar sus compromisos profesionales.

Juan Carlos 'El Borrego' Nava reveló que padece parálisis facial derivada del estrés. / @borrenava

¿Qué le pasó a “El Borrego” Nava?

El propio comediante explicó que el episodio ocurrió de manera inesperada, previo a una presentación, cuando tomó una siesta y despertó con parte del rostro paralizado. “El día anterior a un show… me eché una siesta y al despertar amanecí así”, relató en entrevista para el programa HOY.

El comediante explicó que el padecimiento apareció de forma repentina tras despertar de una siesta antes de un show. / @borrenava - @programahoy

De acuerdo con su testimonio, el problema está relacionado con una baja en sus defensas provocada por el estrés, lo que facilitó la aparición de un virus. “Es un tipo de herpes que entra cuando te bajan las defensas… se llama virus oportunista”, explicó.

Hospitalización y otros problemas de salud

La parálisis facial no ha sido el único problema reciente. El también productor fue hospitalizado de emergencia por un fuerte dolor causado por cálculos renales, situación que incluso lo obligó a cancelar presentaciones.

El propio Nava describió el episodio como “un dolor terrible”, lo que evidencia la gravedad del momento que atravesó.

¿Cómo se encuentra actualmente?

Pese a la situación, el comediante se mantiene en tratamiento con fisioterapia facial y seguimiento médico, con un pronóstico favorable.

“El doctor dice que todo va a estar bien”, señaló sobre su recuperación.

Aun con las dificultades, ha decidido no detener su actividad profesional, adelantó que continúa enfocado en nuevos proyectos, entre ellos el arranque de grabaciones de la serie Abelito de la guarda, en la que participará como director de escena.

“El Borrego” Nava no ha detenido su carrera pese al impacto del estrés en su salud. / @borrenava

Trayectoria de “El Borrego” Nava

Con más de 40 años de carrera, Juan Carlos Nava es reconocido por su trabajo como conductor, actor y productor.