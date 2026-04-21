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Laura Pausini detiene concierto para reclamar a fans: “Pagan mucho, pero no saben las canciones”

Laura Pausini detuvo su concierto en Lima para reclamar a fans de primera fila que no cantaban sus canciones. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:48 - 21 abril 2026
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La cantante italiana interrumpió su show en Lima al notar que la primera fila no coreaba sus temas

La cantante italiana Laura Pausini protagonizó un momento inesperado durante su concierto en Lima, Perú, al detener su presentación para llamar la atención a asistentes de la primera fila que no estaban cantando sus canciones.

El incidente ocurrió durante su gira “Yo canto”, cuando la intérprete percibió la falta de entusiasmo en las zonas más cercanas al escenario.

Durante su gira internacional, Laura Pausini protagonizó un momento inesperado al detener su presentación. / AP

¿Qué pasó en el concierto de Laura Pausini?

De acuerdo con lo ocurrido en el show, la artista interrumpió la interpretación de uno de sus temas tras notar que varias personas en primera fila permanecían en silencio mientras el resto del público sí coreaba sus canciones.

En ese momento, se dirigió directamente a un camarógrafo y al público para expresar su inconformidad:

“La primera fila paga mucho, pero no saben las canciones”, dijo durante el concierto.

Además, pidió que la cámara dejara de enfocar a esas personas y se dirigiera hacia otras zonas donde los asistentes sí estaban participando activamente.

El momento ocurrió en pleno concierto, cuando Laura Pausini interactuó directamente con su público. / AP

El momento ocurrió durante una de sus canciones más conocidas

El reclamo sucedió mientras interpretaba el tema “Gente”, uno de los más populares de su repertorio, lo que hizo más evidente la diferencia entre quienes cantaban y quienes permanecían en silencio.

Incluso, en tono entre serio y broma, la cantante pidió a los asistentes de primera fila “mover los labios” para simular que estaban cantando.

¿Cuándo se presenta Laura Pausini en México?

La cantante italiana tiene confirmadas tres fechas en México como parte de su gira “Yo Canto World Tour 2026”:

  • 2 de mayo de 2026 – Arena CDMX, Ciudad de México

  • 5 de mayo de 2026 – Arena Guadalajara, Jalisco

  • 7 de mayo de 2026 – Arena Monterrey, Nuevo León

Laura Pausini llegará a México en mayo con fechas confirmadas en CDMX, Guadalajara y Monterrey. / AP
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