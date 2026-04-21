WhatsApp “Liquid Glass”: qué celulares son compatibles y cómo activar la nueva interfaz

WhatsApp sigue renovándose y ahora sorprendió con la llegada de “Liquid Glass”, una nueva interfaz que promete cambiar la experiencia visual dentro de la app. Este rediseño apuesta por un estilo más moderno, con efectos translúcidos y una navegación más fluida.

La actualización ha generado interés entre usuarios, especialmente porque no estará disponible para todos los dispositivos. Como suele ocurrir con este tipo de cambios, la compatibilidad dependerá del sistema operativo y del modelo de celular.

¿Qué celulares son compatibles con WhatsApp “Liquid Glass”?

De acuerdo con la información disponible, la nueva interfaz está enfocada principalmente en dispositivos iPhone, ya que aprovecha funciones avanzadas del sistema iOS. Para poder acceder a “Liquid Glass”, es necesario contar con versiones recientes del sistema operativo.

Algunos modelos antiguos podrían quedar fuera de la nueva interfaz de WhatsApp./ IA

En general, los equipos compatibles son aquellos que pueden ejecutar versiones actuales de iOS, lo que incluye modelos desde generaciones relativamente recientes en adelante. Esto significa que algunos dispositivos más antiguos podrían quedarse fuera de esta actualización.

En el caso de Android, la disponibilidad es más limitada o progresiva, ya que estas funciones suelen implementarse primero en el ecosistema de Apple antes de expandirse a otros sistemas.

¿Cómo activar la nueva interfaz de WhatsApp?

Para acceder a “Liquid Glass”, los usuarios deben asegurarse de tener la versión más reciente de WhatsApp instalada desde la tienda oficial de aplicaciones. En algunos casos, también es necesario actualizar el sistema operativo del dispositivo.

Para activar “Liquid Glass” es necesario actualizar la app a su versión más reciente./ Pixabay

Una vez actualizada la app, la nueva interfaz puede activarse automáticamente o aparecer como parte de pruebas graduales, ya que WhatsApp suele liberar sus funciones de manera escalonada.

Este rediseño busca ofrecer una experiencia más visual, con elementos translúcidos y una estética más limpia, alineándose con tendencias actuales en diseño digital.

Aunque no todos los usuarios podrán acceder de inmediato, se espera que la función se expanda progresivamente en los próximos meses.