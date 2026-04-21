¿Perro Caramelo sí es mexicano? Esta es la verdadera historia de la nueva raza de lomito

En los últimos días, el llamado “perro caramelo” se ha vuelto tendencia en redes sociales, donde muchos lo identifican como una nueva raza mexicana. Su apariencia —de pelaje café claro y aspecto mestizo— lo ha convertido en un símbolo cercano para millones de personas.

Sin embargo, detrás de esta viralidad hay una historia que rompe con la idea de que se trata de una creación completamente mexicana. Aunque en el país ha ganado notoriedad recientemente, su origen y significado vienen de otro lugar.

¿El perro caramelo es realmente una raza mexicana?

Aunque en México se le ha comenzado a reconocer como una raza, este concepto no surgió en territorio nacional. La figura del “perro caramelo” tiene sus raíces en Brasil, donde es conocido como “vira-lata caramelo”, un término utilizado para describir a perros mestizos de color café que se han vuelto representativos en ese país.

Aunque es popular en México, el origen del “perro caramelo” se encuentra en Brasil./ RS

En Brasil, este tipo de perro se convirtió en un símbolo cultural, al punto de que incluso se impulsaron propuestas para que su imagen apareciera en billetes de 200 reales, como una forma de reconocer su importancia en la vida cotidiana.

En el caso de México, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) retomó esta idea y decidió incluir al “perro caramelo” dentro de una lista de razas representativas, junto a otras más conocidas como el Xoloitzcuintle, Chihuahua y Calupoh.

¿Por qué se volvió tan popular el “perro caramelo”?

El auge del perro caramelo no solo responde a su apariencia, sino al significado que representa. En redes sociales, se ha convertido en un símbolo de los perros mestizos que viven en calles y colonias, muchos de ellos en situación de abandono.

Este reconocimiento también busca cambiar la percepción hacia estos animales, promoviendo la adopción y combatiendo el estigma que históricamente han enfrentado.

El “vira-lata caramelo” es considerado un ícono cultural en Brasil./ RS

Más que una clasificación estricta, el concepto funciona como una forma de visibilizar a los perros sin raza definida, destacando su resistencia, carácter y cercanía con las personas.

Especialistas coinciden en que, más allá de si es o no una raza en términos técnicos, el fenómeno del “perro caramelo” ha logrado algo importante: abrir la conversación sobre la importancia de cuidar, respetar y adoptar a los animales.