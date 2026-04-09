Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Con 10 hombres desde el inicio, River logra un valioso empate en Bolivia en su vuelta a la Sudamericana

River Plate y Blooming empataron a un gol | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 23:55 - 08 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Millonario empató 1-1 ante la Academia cruceña con un hombre menos desde el inicio y rescató un punto clave en su regreso al torneo continental

River Plate volvió a pisar la Copa Sudamericana después de más de una década de ausencia, pero lo hizo en un contexto completamente adverso. El conjunto argentino empató 1-1 frente a Blooming en Santa Cruz de la Sierra, en un partido marcado por una expulsión tempranera que condicionó toda su actuación.

El equipo dirigido por Eduardo 'Chacho' Coudet llegaba con expectativas altas, impulsado por un arranque sólido en el torneo local argentino, donde acumulaba cuatro victorias consecutivas. Sin embargo, el debut internacional planteó un escenario muy distinto desde los primeros minutos.

El Millonario no disputaba este certamen desde 2014, cuando levantó el trofeo bajo la conducción de Marcelo Gallardo. Ese antecedente exitoso elevaba la expectativa de un regreso protagónico, aunque el desarrollo del encuentro en Bolivia obligó a cambiar rápidamente los planes.

Sebastián Driussi festeja anotación con Facundo Colidio| AP

Un inicio cuesta arriba que marcó el partido

El encuentro se desvirtuó casi de inmediato. Apenas al minuto 4, el capitán Lucas Martínez Quarta fue expulsado, dejando a River con diez jugadores durante prácticamente todo el partido. La decisión arbitral obligó a una reestructuración táctica urgente.

Coudet reaccionó rápido: sacrificó al extremo Ian Subiabre para reforzar la defensa con Germán Pezzella, buscando recomponer una línea defensiva que había perdido a su líder natural. A partir de ahí, River apostó por el orden, la disciplina y la eficiencia en cada avance.

Pese a la desventaja numérica, el equipo argentino logró adelantarse en el marcador al minuto 35. Fabricio Bustos envió un centro preciso que Sebastián Driussi, recién recuperado de una lesión muscular, convirtió en gol con gran oportunismo.

Blooming, nervioso y desordenado en varios tramos, respondió con intensidad pero sin claridad. El empate llegó al minuto 53 gracias a Anthony Vásquez, en una jugada que reflejó más empuje que elaboración.

River apuesta al oficio y encuentra un punto valioso

En el complemento, el conjunto argentino optó por un planteamiento más conservador, priorizando el orden defensivo y buscando oportunidades al contragolpe. Aunque el dominio del balón fue mayor para el equipo boliviano, la falta de contundencia evitó que pudieran dar vuelta al marcador.

Uno de los puntos más altos del partido fue el arquero Santiago Beltrán, quien tuvo una actuación destacada en reemplazo de Franco Armani. Sus intervenciones fueron clave para sostener el empate en momentos de presión rival.

Matias Viña de River disputa el esférico con Matias Abisab de Blooming | AP

El Grupo H continuará su actividad con el duelo entre Carabobo y Bragantino, mientras que River tendrá la oportunidad de hacerse fuerte en casa en la próxima jornada cuando reciba al conjunto venezolano.

Últimos videos
Lo Último
15:18 Tensión en Conference League: Jugador del Shakhtar cae noqueado tras fuerte choque
14:58 Robbie Williams y Caifanes encabezan el Pulso GNP 2026: Fechas, cartel y preventa de boletos
14:42 Mexicanos anticipan aumento de precios en 2026: crece el pesimismo por inflación
14:35 Antonio Conte se ‘postula’ para la Selección de Italia
14:22 Julián Quiñones se queda corto en el empate de Al-Qadisiyah ante el Damac
14:09 Patricio ’N’ arremete contra C4 Jiménez: “Este sujeto representa la escoria del periodismo”
14:09 Cortes de agua en CDMX: Colonias afectadas durante abril 2026
14:06 Juan José Frangie: "La meta es que Guadalajara sea la mejor sede del Mundial 2026"
14:04 Muere actor de Game of Thrones, tras luchar contra enfermedad incurable
13:24 VIDEO/ Lady Gasolina: mujer huye sin pagar y deja deuda a despachador
Tendencia
1
Futbol Turco Mohamed sueña con dirigir a Cruz Azul
2
Empelotados Esposa de jugador de Pumas acusa a tienda de 'mal trato'
3
Futbol Griezmann elogia a Obed Vargas tras duelo ante Barcelona: "Va a ser importante aquí"
4
Futbol Atlante, cerca de mudarse al Chivo Córdoba de Toluca
5
Lucha CMLL presenta: Leyendas de la Lucha Libre, los Duelos de Apuesta que Hicieron Historia
6
Contra Karely Ruiz busca asistente: estos son los requisitos para trabajar con ella ¿Cuánto paga?
Te recomendamos
Tensión en Conference League: Jugador del Shakhtar cae noqueado tras fuerte choque
Futbol
09/04/2026
Tensión en Conference League: Jugador del Shakhtar cae noqueado tras fuerte choque
Robbie Williams y Caifanes encabezan el Pulso GNP 2026: Fechas, cartel y preventa de boletos
Contra
09/04/2026
Robbie Williams y Caifanes encabezan el Pulso GNP 2026: Fechas, cartel y preventa de boletos
Mexicanos anticipan aumento de precios en 2026: crece el pesimismo por inflación
Contra
09/04/2026
Mexicanos anticipan aumento de precios en 2026: crece el pesimismo por inflación
Antonio Conte se ‘postula’ para la Selección de Italia
Futbol
09/04/2026
Antonio Conte se ‘postula’ para la Selección de Italia
Julián Quiñones se queda corto en el empate de Al-Qadisiyah ante el Damac
Futbol
09/04/2026
Julián Quiñones se queda corto en el empate de Al-Qadisiyah ante el Damac
Patricio ’N’ arremete contra C4 Jiménez: “Este sujeto representa la escoria del periodismo”
Contra
09/04/2026
Patricio ’N’ arremete contra C4 Jiménez: “Este sujeto representa la escoria del periodismo”