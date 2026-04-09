Con 10 hombres desde el inicio, River logra un valioso empate en Bolivia en su vuelta a la Sudamericana

River Plate volvió a pisar la Copa Sudamericana después de más de una década de ausencia, pero lo hizo en un contexto completamente adverso. El conjunto argentino empató 1-1 frente a Blooming en Santa Cruz de la Sierra, en un partido marcado por una expulsión tempranera que condicionó toda su actuación.

El equipo dirigido por Eduardo 'Chacho' Coudet llegaba con expectativas altas, impulsado por un arranque sólido en el torneo local argentino, donde acumulaba cuatro victorias consecutivas. Sin embargo, el debut internacional planteó un escenario muy distinto desde los primeros minutos.

El Millonario no disputaba este certamen desde 2014, cuando levantó el trofeo bajo la conducción de Marcelo Gallardo. Ese antecedente exitoso elevaba la expectativa de un regreso protagónico, aunque el desarrollo del encuentro en Bolivia obligó a cambiar rápidamente los planes.

Sebastián Driussi festeja anotación con Facundo Colidio| AP

Un inicio cuesta arriba que marcó el partido

El encuentro se desvirtuó casi de inmediato. Apenas al minuto 4, el capitán Lucas Martínez Quarta fue expulsado, dejando a River con diez jugadores durante prácticamente todo el partido. La decisión arbitral obligó a una reestructuración táctica urgente.

Coudet reaccionó rápido: sacrificó al extremo Ian Subiabre para reforzar la defensa con Germán Pezzella, buscando recomponer una línea defensiva que había perdido a su líder natural. A partir de ahí, River apostó por el orden, la disciplina y la eficiencia en cada avance.

Pese a la desventaja numérica, el equipo argentino logró adelantarse en el marcador al minuto 35. Fabricio Bustos envió un centro preciso que Sebastián Driussi, recién recuperado de una lesión muscular, convirtió en gol con gran oportunismo.

Blooming, nervioso y desordenado en varios tramos, respondió con intensidad pero sin claridad. El empate llegó al minuto 53 gracias a Anthony Vásquez, en una jugada que reflejó más empuje que elaboración.

River apuesta al oficio y encuentra un punto valioso

En el complemento, el conjunto argentino optó por un planteamiento más conservador, priorizando el orden defensivo y buscando oportunidades al contragolpe. Aunque el dominio del balón fue mayor para el equipo boliviano, la falta de contundencia evitó que pudieran dar vuelta al marcador.

Uno de los puntos más altos del partido fue el arquero Santiago Beltrán, quien tuvo una actuación destacada en reemplazo de Franco Armani. Sus intervenciones fueron clave para sostener el empate en momentos de presión rival.

Matias Viña de River disputa el esférico con Matias Abisab de Blooming | AP