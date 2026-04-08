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Futbol Internacional

Leandro Paredes anota y Boca Juniors celebra con triunfo ante la U. Católica su regreso a Libertadores

Jugadores de Boca Juniors celebran ante la Universidad Católica| AP
Associated Press (AP) 21:55 - 07 abril 2026
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El conjunto Xeneize derrotó 1-2 como visitante al conjunto Cruzado con tantos de Paredes y Adam Bareiro

Gracias a los goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro, Boca Juniors regresó a la fase de grupos de la Copa Libertadores con un sólido triunfo 1-2 ante Universidad Católica en Chile.

Tras dos años de ausencia, el equipo argentino se impuso con un golazo de Paredes, que anotó con un potente disparo a los 16 minutos en su debut en el torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Bareiro certificó el triunfo de Boca a los 65 con un remate en el área pequeña. Católica descontó a los 83 por intermedio de Juan Ignacio Díaz.

Leandro Paredes festeja su anotación ante Universidad Católica | AP

INICIA EL CAMINO A LA GLORIA

La fase de grupos de la Libertadores comenzó el martes y se extenderá hasta el 28 de mayo. Se disputará bajo el formato de ocho grupos de cuatro equipos cada uno que se enfrentarán en seis fechas.

En el Estadio Claro Arena, de Santiago, Boca Juniors celebró su retorno a la competición que ha ganado en seis ocasiones con una consistente actuación que tuvo como figura destacada a Paredes, campeón del mundo con Argentina en 2022.

Paredes tardó poco tiempo en mostrar su calidad al abrir el marcador con un tiro desde el exterior del área que superó al arquero Vicente Bernedo.

El volante, quien suma 77 apariciones con la Albiceleste y aspira jugar este año su segundo Mundial, regresó a Boca a mediados de 2025 tras una carrera de 12 años en varios clubes de Europa, como Roma, Juventus y París Saint-Germain.

Paredes, de 31 años, volvió a aparecer a los 34 minutos con un pase con el exterior del pie derecho para Santiago Ascacíbar, que controló con el pecho y soltó un remate de volea, que forzó una estirada de Bernedo.

La primera parte estuvo marcada por las constantes interrupciones. El momento más áspero tuvo lugar a los ocho minutos con discusiones y empujones entre jugadores de ambos bandos por una fuerte falta sobre el extremo de los Cruzados Justo Giani, que se saldó con amonestaciones a los capitanes Fernando Zampedri y Paredes.

Juan Ignacio Díaz tras marcarle a Boca | AP

SENTENCIA XENEIZE

Después de un mal desempeño de la Católica en la etapa inicial, el técnico Daniel Garnero reemplazó al volante Gary Medel, bicampeón de América con la selección de Chile, y dio entrada a Fernando Zuqui.

Los Cruzados, que no disputaban una fase de grupos desde 2022, amenazaron a los 55 con un cabezazo de Zampedri que desvió el portero Leandro Brey.

Bareiro amplió la diferencia tras aprovechar un centro desde la banda izquierda del lateral Lautaro Blanco. La jugada fue iniciada por el juvenil Tomás Aranda, la última aparición del futbol argentino, que debutó en el certamen a sus 18 años.

Católica redujo el margen a siete minutos del final en una acción en la que Brey no pudo despejar el balón y Díaz lo mandó al fondo de las redes.

CRUZEIRO TAMBIÉN SE IMPUSO DE VISITANTE

En el otro partido del Grupo D, Cruzeiro venció 0-1 a domicilio a Barcelona de Guayaquil.

Matheus Pereira marcó el único gol del juego entre Barcelona y Cruzeiro | AP

El único tanto del compromiso realizado en Ecuador fue obra de Matheus Pereira, tras cabecear un centro de Fagner a los 53 minutos.

Pereira, que milita en Cruzeiro desde 2023 tras realizar toda su carrera fuera de Brasil, marcó en su primer partido en la Libertadores.

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