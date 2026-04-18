Atlético Madrid y Real Sociedad: ¿Cuándo y dónde ver la Gran Final de la Copa del Rey?

El Atlético Madrid y la Real Sociedad se enfrentarán en la final de la Copa del Rey 2025/2026 el próximo 18 de abril de 2026. El encuentro está programado para llevarse a cabo en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Este partido representa la culminación del torneo copero español, donde ambos equipos buscarán alzarse con el trofeo en uno de los escenarios más emblemáticos del futbol español.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid | AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

El historial reciente entre Atlético Madrid y Real Sociedad favorece claramente al conjunto colchonero. En sus últimos cinco enfrentamientos, el Atlético ha conseguido tres victorias y dos empates, sin conocer la derrota ante los donostiarras. El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 7 de marzo de 2026 en LaLiga, con victoria del Atlético por 3-2.

Anteriormente, empataron 1-1 el 4 de enero de 2026 en San Sebastián. Destaca también la contundente victoria del Atlético por 4:0 el 10 de mayo de 2025 en competición liguera.

Jugadores del Atlético de Madrid celebran el pase a Semifinales de Champions League l AP

El Atlético Madrid llega a esta final atravesando un momento complicado, con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Los colchoneros cayeron ante el Barcelona en Champions League; sin embargo, lograron clasificar por marcador global a las Semifinales del torneo ante Arsenal, perdieron contra el Sevilla en LaLiga 2-1 el 11 de abril, aunque consiguieron vencer al Barcelona en Champions 0-2 en la Ida de su Eliminatoria. Completaron esta racha negativa con derrotas ante el Barcelona en Liga 1-2 y frente al Real Madrid 3-2 el 22 de marzo.

Por su parte, la Real Sociedad muestra un rendimiento irregular con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los txuri-urdin empataron con el Deportivo Alavés 3-3 el 11 de abril, vencieron al Levante 2-0 el 4 de abril, perdieron ante el Villarreal 3-1 el 20 de marzo, ganaron al Osasuna 3-1 el 15 de marzo y cayeron precisamente ante el Atlético Madrid 3-2 el 7 de marzo.

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