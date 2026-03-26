Nueva Caledonia se aferra a un sueño histórico rumbo al Mundial

La Selección de Nueva Caledonia afronta este jueves un desafío que trasciende lo futbolístico. En el Estadio Akron, el conjunto oceánico buscará dar un paso histórico hacia la Copa del Mundo, impulsado por la ilusión de todo un país y el esfuerzo de un plantel que vive una realidad poco habitual en el futbol internacional.

Lejos de los grandes escenarios, los jugadores neocaledonios combinan su pasión por el fútbol con sus responsabilidades laborales, así lo expresó el mediocampista Morgan Mathelon quien vive una situación que marca su día a día y que le da un valor especial a cada partido que disputan.

Jugadores de Nueva Caledonia en entrenamiento en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ

“En Nueva Caledonia todos tenemos un trabajo, no vivimos del futbol. El futbol es un placer. Cuando representamos a nuestro país, tenemos que hacer muchos sacrificios, sobre todo en lo laboral, así que no siempre es fácil de gestionar. Pero en cualquier caso, es un gran orgullo poder representar a nuestro país”, señaló el mediocampista Morgan Mathelon.

El futbolista también dejó claro el significado que tiene este encuentro, al considerarlo una oportunidad única en su trayectoria.

“Claramente es un partido muy importante. Puede que en tu vida solo tengas una oportunidad de jugar un partido así. El ambiente en el equipo es muy bueno. Tenemos un poco de presión, pero estamos muy felices de jugarlo”, expresó.

Selección de Nueva Caledonia en entrenamiento en Guadalajara | ALFREDO OLIVAREZ

Más allá del terreno de juego, Mathelon subrayó el impacto emocional que podría tener este logro en su país, especialmente en un contexto reciente complicado.

“Esto es un sueño para la gente de Nueva Caledonia, para el país. Es algo muy importante, sobre todo después de lo que pasó en 2024. Esto podría ayudar a la gente a convivir mejor y aportar un poco más de alegría. Claramente es un sueño para toda la nación”, concluyó.