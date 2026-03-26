¡La Maga! Jacqueline Ovalle anota golazo en la victoria del Orlando Pride

El apodo de 'La Maga' no es en vano, pues Jacqueline Ovalle regaló otro truco de magia en la victoria del Orlando Pride sobre Chicago Red Stars. La exjugadora de Tigres demostró una vez más porque es el fichaje más caro de la historia del balompié femenil, con una pincelada de otro partido.

Al minuto 21, tras una recuperación de su equipo en mediocampo, la jugadora mexicana condujo el balón hasta los linderos del área grande y remató, sin embargo, su disparo fue tapado. La fortuna le sonrió a Ovalle, pues el rebote le cayó a ella misma y mandó un pase a una de sus compañeras.

A filthy finish from Jacquie 😮‍💨 pic.twitter.com/XKaZ1wkWHp — Orlando Pride (@ORLPride) March 26, 2026

Con ese olfato goleador digno de las mejores arietes, Jacqueline ingresó al área y recibió de nuevo el balón y, con una ruleta a lo Zinedine Zidane, la mexicana remató de taquito para vencer a Alyssa Naeher y firmar el 0-2 del partido.

El tanto no fue el único truco que regaló la mexicana, pues ella dio la asistencia que significó en la estocada final para el equipo de la Ciudad de los Vientos. Al minuto 35, la exfelina y ganadora del Premio Marta encontró a Hannah Anderson para el tercer y último gol del partido.

Jacqueline Ovalle con la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7

Rebeca Bernal también brilla en Estados Unidos

Jacqueline Ovalle se llevó las portadas por el golazo que anotó, sin embargo, Rebeca Bernal también demostró su nivel en la National Women's Soccer League (NWSL). La defensora mexicana convirtió su primer gol con el Washington Spirit; aunque su equipo no se llevó la victoria.

La zaguera nacional llegó al equipo de la capital de la Unión Americana en febrero del 2025, y tan solo unos meses después jugó su primera Final. Pese al gran momento que el equipo vivió, no pudieron hacer mucho en la definición por el título ante el Gotham.

¿Cuándo volverá a jugar Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal?

El próximo partido de Jacqueline Ovalle será el domingo 29 de marzo, ante las actuales Campeonas, Gotham FC. Por su parte, el equipo de Rebeca Bernal jugará el sábado 27 de marzo ante Denver Summit FC.