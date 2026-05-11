Kevin González murió un día después de reencontrarse con sus padres deportados de EU

Kevin González, joven de 18 años diagnosticado con cáncer de colon metastásico en etapa IV, murió este domingo 10 de mayo, apenas un día después de reencontrarse con sus padres, quienes habían sido deportados de Estados Unidos tras permanecer detenidos por autoridades migratorias.

El emotivo encuentro ocurrió la tarde del pasado 9 de mayo en la casa de su abuela materna, en Durango, luego de que sus padres viajaran más de 16 horas por carretera desde Hermosillo, Sonora, para poder verlo nuevamente.

El joven de 18 años padecía cáncer de colon metastásico en etapa IV desde enero de este año./ FB

El estado de salud del joven era delicado. De acuerdo con familiares, Kevin ya no respondía a tratamientos médicos, había dejado de alimentarse y prácticamente permanecía sin fuerza mientras avanzaba la enfermedad.

La historia del adolescente se viralizó en días recientes después de que se conociera que sus padres habían solicitado permisos humanitarios para ingresar legalmente a Estados Unidos y acompañarlo durante sus últimos días de vida, petición que les fue negada por autoridades migratorias.

Tras el rechazo, ambos decidieron cruzar la frontera para intentar reencontrarse con su hijo. Sin embargo, fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y permanecieron alrededor de 25 días retenidos antes de ser deportados nuevamente a México.

La familia viajó más de 16 horas por carretera desde Hermosillo para reunirse nuevamente con Kevin./ FB

¿Cómo fue el último reencuentro de Kevin con sus padres?

Después de ser liberados y regresar al país, los padres de Kevin lograron finalmente abrazarlo el sábado en Durango, en un encuentro que familiares describieron como profundamente emotivo luego de semanas de incertidumbre y separación.

Tras reunirse con ellos, Kevin pidió salir a recorrer algunos puntos de la ciudad, deseo que pudo cumplir acompañado de su familia pese al desgaste físico provocado por el cáncer.

Familiares y amigos cercanos acudieron durante las últimas horas a la vivienda donde el joven permanecía, mientras esperaban la llegada de sus padres y compartían con ellos los momentos que Kevin vivió durante su ausencia.

Desde enero, el adolescente había permanecido bajo cuidados de su hermano en Chicago, ciudad donde vivía y donde recibió el diagnóstico médico que cambió por completo la situación de la familia.

El caso generó gran atención en redes sociales y medios internacionales debido a la separación provocada por el proceso migratorio y al deseo del joven de volver a ver a sus padres antes de morir.