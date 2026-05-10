VIDEO: Motocicleta queda colgada de un semáforo tras brutal choque en Canadá

Una fuerte choque entre un automóvil y una motocicleta provocó una escena impactante este sábado en Canadá, luego de que la unidad de dos ruedas terminara incrustada y suspendida sobre un semáforo en una transitada intersección de Scott Road, en North Delta.

El accidente generó una rápida movilización de policías, paramédicos y equipos de rescate, quienes acordonaron la zona mientras atendían a los involucrados y retiraban la motocicleta que quedó atrapada en la estructura metálica.

Equipos de rescate trabajaron para retirar la motocicleta que quedó incrustada en la estructura del semáforo./ X: @sarbrajskahlon

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor de la motocicleta sufrió heridas de consideración debido a la fuerza del impacto y fue trasladado de emergencia a un hospital. A pesar de la gravedad del choque, autoridades confirmaron que las lesiones no ponen en riesgo su vida.

En contraste, el conductor del automóvil no resultó lesionado tras el accidente registrado este sábado, aunque permaneció en el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Horrific scene near the Surrey/Delta border on Scott Rd following a collision b/w a vehicle & a motorcycle.



Delta Pd say the motorcycle rider sustained serious but non-life-threatening injuries & was transported to hospital. The driver of the vehicle was not injured.



Scott Rd… pic.twitter.com/lNfSt5Qygd — Sarbraj Singh Kahlon (@sarbrajskahlon) May 9, 2026

Las imágenes difundidas en redes sociales rápidamente comenzaron a viralizarse debido a la forma en que terminó la motocicleta, suspendida varios metros sobre la vialidad en plena intersección.

¿Cómo terminó la motocicleta sobre el semáforo?

Horas después del accidente, el Departamento de Bomberos de Delta dio a conocer detalles sobre el operativo realizado en la zona de Scott Road, donde trabajaron junto a otros servicios de emergencia para controlar la situación.

El conductor del automóvil involucrado en la colisión resultó ileso, informaron autoridades locales./ X: @mundo__vivo

Los rescatistas realizaron maniobras especiales para retirar la motocicleta sin provocar daños mayores en la estructura del semáforo ni poner en riesgo a automovilistas y peatones que transitaban por el área.

El accidente también provocó afectaciones a la circulación mientras las autoridades realizaban labores de limpieza, retiro de escombros y recopilación de evidencia para esclarecer cómo ocurrió la colisión.

Hasta ahora, las autoridades locales mantienen abierta la investigación para determinar las causas exactas del choque y definir si existió exceso de velocidad o alguna imprudencia al volante.