¿James Rodríguez regresa a Liga MX? Revelan que no seguirá en Minnesota United tras el Mundial 2026

El futuro de James Rodríguez vuelve a generar rumores y ahora todo apunta a que su etapa con Minnesota United FC tendría fecha de caducidad. La periodista Antonella González reveló que el colombiano no seguiría en el conjunto de la MLS después de la Copa del Mundo de 2026.

La información rápidamente comenzó a provocar especulación entre aficionados, especialmente por la posibilidad de que James pueda regresar al futbol mexicano tras su paso por la MLS.

James Rodríguez dejaría Minnesota tras el Mundial

De acuerdo con lo revelado por Antonella González, el plan del mediocampista colombiano sería disputar el Mundial de 2026 y posteriormente cambiar de rumbo en su carrera.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial por parte del jugador o del club, la información apunta a que la aventura de James en Minnesota United no sería a largo plazo y que su continuidad más allá de la Copa del Mundo luce complicada.

James Rodríguez con la playera de Colombia, su país natal | MEXSPORT

La noticia llamó la atención debido a que el colombiano sigue siendo uno de los nombres más mediáticos del futbol internacional y cualquier movimiento suyo genera expectativa inmediata, más por sus recientes movimientos en su carrera.

¿Se abre la puerta para volver a Liga MX?

Tras darse a conocer la información, muchos aficionados comenzaron a preguntarse si el exjugador del Real Madrid podría volver al futbol mexicano en el futuro, después de su aventura fallida en León.

James Rodríguez es nuevo jugador del Minnesota United | IMAGO7

El talento y el impacto mediático de James Rodríguez lo convierten en un futbolista atractivo para cualquier club de Liga MX, especialmente considerando el interés que suelen generar las estrellas internacionales en el mercado mexicano.

Mientras las especulaciones crecen, James Rodríguez mantiene la mira puesta en llegar en gran nivel a la Copa del Mundo de 2026, torneo que podría marcar uno de los últimos grandes capítulos de su carrera internacional.