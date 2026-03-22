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Futbol

Minnesota United de James Rodríguez suma un nuevo partido sin ganar

James Rodríguez con el jersey del Minnesota United l AP
Jorge Armando Hernández 17:15 - 22 marzo 2026
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El colombiano vio más minutos en el empate sin goles ante Seattle Sounders

Minnesota United y Seattle Sounders se vieron las caras en el marco de la Jornada 5 de la MLS, el partido careció de emociones y futbol de parte de los dos equipos. El nuevo equipo de James Rodríguez lleva tres partidos sin poder tener una victoria en la Conferencia Oeste.

James Rodríguez peleando un balón en su debut en MLS l AP

El colombiano no vio actividad en el Minnesota United durante el primer lapso, pero cuando las cámaras lo enfocaban, su rostro daba un mensaje de inquietud al querer entrar al terreno de juego para debutar con su nuevo club.

James solo pudo observar como a su equipo se le iba la oportunidad de oro para empatar el partido. Kelvin Yeboah recibió un balón en el bode del área, remató de pierna derecha con potencia pero la esférica quedó muy ancha y el marcador seguía sin abrirse.

James Rodríguez entró de cambio
James Rodríguez peleando un balón ante Seattle Sounders l AP

Antes de comenzar la segunda mitad. el delantero cafetalero ya se encontraba calentando cerca del área técnica de Minnesota United, dando a entender que Jesper Sorensen lo iba a utilizar para los próximos 45 minutos.

James Rodríguez entró de cambio oficialmente al reemplazar al argentino  Tomás Chancalay, el público ovacionó al unísono al colombiano quien fue goleador de su selección en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

El partido cambió considerablemente tras la entrada de Rodríguez quien logró poner a su compañero Nicolás Romero frente a la portería rival, pero aún así no pudieron abrir el marcador.

James Rodríguez debutando con Minnesota United l AP

El cafetalero recién ingresado se llevó en su primer partido un 0-0 ante Seattle Sounders, ahora el conjunto de Minnesota acumula cuatro partidos sin ganar.

Este es el segundo partido en el que James Rodríguez vio actividad tras haber debutado en la derrota del fin de semana pasado ante los Vancouver Whitecaps, un partido que terminó con derrota de Minnesota por 6-0.

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