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Futbol

¡901 y contando! Messi vuelve a marcar en la MLS y extiende su cuota goleadora

Messi anota gol 901 ante NYC FC l X:M10GOAT
Ramiro Pérez Vásquez 13:23 - 22 marzo 2026
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El astro argentino anotó de tiro libre ante NYC FC con cierta fortuna

Lionel Messi sigue enrachado con el gol, el astro argentino cooperó en la victoria del Inter Miami sobre el New York City con marcador de 3-2 y con ello extendió su marca goleador a 901 en la Jornada 5 de la MLS. 

El ‘10’ rosado apareció en el minuto 61 para cobrar un tiro libre e impactar, la anotación se pudo hacer realidad debido a un desvío de la barrera que cambió el viaje del esférico desestabilizando al guardameta y terminó por encontrar por el centro de la portería. 

El tanto significó el empate parcial 2-2, finalmente en el 71’ Micael dos Santos Silva pondría el marcador definitivo 3-2 tan solo minutos después. Nicolás Fernández Mercau y Axel Agustín Ojeda anotaron por los locales; Gonzalo Luján había abierto el marcador al 4’.

¿Cuáles son los números de Messi? 

El argentino ha mantenido su capacidad goleadora, alcanzando ya 82 anotaciones con el conjunto estadounidense. Su impacto en el equipo ha sido inmediato, convirtiéndose en la principal figura y referente ofensivo.

Lionel Messi celebrando el gol 900 en su carrera | MEXSPORT
Lionel Messi celebrando el gol 900 en su carrera | MEXSPORT

Lionel Messi ha alcanzado un nuevo hito y se convierte en tan sólo el segundo jugador en poder alcanzar los 900 goles totales, ahora, al igual que Cristiano Ronaldo, está buscando llegar a los 1000, con la ventaja que el sudamericano cuenta con 38 y el portugués con 41.

El astro argentino llegó a la marca de los 900 gracias a un gol en la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Nashville. Le bastaron siete minutos de partido con Inter Miami para poder mandar el balón al fondo de la red y así encaminar a su equipo rumbo a la siguiente ronda.

Messi adelantó a Inter Miami frente a Nashville | MEXSPORT
Messi adelantó a Inter Miami frente a Nashville | MEXSPORT

A lo largo de su carrera, Messi ha construido un legado inigualable. Sus 672 goles con el Barcelona marcaron una era dorada en el club catalán, mientras que sumó 32 tantos con el Paris Saint-Germain. Además, con la Selección de Argentina ha firmado 115 goles, siendo también el máximo anotador histórico de su país.

Lionel Messi ante PSG en 2017 | AFP

¿Cuál será el próximo de Messi?

Con 901 goles en su cuenta la MLS tendrá un pequeño debido a la Fecha FIFA en donde Lionel Messi podrá extender su cuota goleadora en los amistoso ante Mauritania y Zambia; posteriormente volverá a la actividad con el Inter Miami ante el Austin FC.

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