Futbol

México vs Brasil: ¿Dónde y a qué hora ver el partido amistoso de la Selección Mexicana?

Panorámica del estadio previo a un partido de preparación de la Selección Mexicana | IMAGO 7
Panorámica del estadio previo a un partido de preparación de la Selección Mexicana | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
01:07 - 06 marzo 2026
El Tri se prepara para un amistoso de alto calibre ante figuras internacionales en el Estadio Ciudad de los Deportes

A cambiar la historia. La Selección Mexicana Femenil tendrá su segundo partido de 2026 este sábado 7 de marzo, cuando se enfrente a Brasil en un encuentro amistoso que dará un parámetro del nivel en el cual se encuentra el combinado dirigido por Pedro López.

El combinado azteca llega a este compromiso luego de golear 0-7 a Santa Lucía en las preliminares del Clasificatorio de la Concacaf W, en el cual lidera el Grupo A con dos victorias, 21 goles anotados y ninguno recibido. Sin embargo, el partido de este fin de semana en el Estadio Ciudad de los Deportes será una prueba completamente distinta.

Jugadoras de Brasil celebran ante México en la Copa Oro Femenina 2024 | IMAGO 7
Jugadoras de Brasil celebran ante México en la Copa Oro Femenina 2024 | IMAGO 7

Así le ha ido a México ante Brasil Femenil

Hasta ahora, en 18 enfrentamientos previos, México tiene solo dos triunfos contra la Verdeamarela en una ocasión, con un empate y 15 derrotas. De las dos victorias, la primera se dio en 2012, en el Torneo Internacional de Sao Paulo, un cuadrangular amistoso en el cual el Tri venció a las sudamericanas 1-2 con goles de Anisa Guajardo y Maribel Dominguez.

La segunda victora de México ante Brasil fue en la Universiada 2019. En aquella ocasión, en las Semifinales de la Ronda de Clasificación (para definir del noveno al duodécimo lugar del torneo), el Tri se impuso 2-0 con tantos de Mariana Ramos y Atzimba Casas.

Por otra parte, en su más reciente enfrentamiento, la Selección Brasileña se impuso con un contundente 3-0 en las Semifinales de la primera edición de la Copa Oro Femenina, en 2024. Adriana, Antonia y Yasmim fueron las anotadoras en aquel partido; la primera y la tercera sí están convocadas para el compromiso de este fin de semana.

Brasil llega al partido de México luego de vencer 2-5 a Costa Rica en su primer amistoso del año con goles de Kerolin, Jheniffer Cordinalli (un doblete), Tainá Maranhão y Adriana. Mientras que ante Venezuela cayeron 1-2, con Jaqueline como la autora del gol del descuento.

Brasil celebra su gol ante México en la Copa Oro Femenina 2024 | IMAGO 7
Brasil celebra su gol ante México en la Copa Oro Femenina 2024 | IMAGO 7

Además de Jheniffer, que milita en Tigres Femenil, están convocadas con Brasil, Mariza Nascimiento, defensa de las Amazonas, y Geyse Ferreira de América. Por lo que el compromiso en la colonia Nochebuena enfrentará a varias figuras de la Liga MX Femenil.

¿Dónde y a qué hora ver el amistoso de México contra Brasil?

  • Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

  • Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

  • Transmisión: ESPN (Por confirmar)

