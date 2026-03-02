Verificación de edad requerida
Selección Mexicana Femenil golea a Santa Lucía y se pone en la cima de su grupo rumbo al Mundial 2027
La Selección Mexicana Femenil firmó una noche redonda al golear 7-0 a Selección Femenina de Santa Lucía en duelo correspondiente a las Clasificatorias de la Concacaf W. Con autoridad, contundencia y buen futbol, el conjunto tricolor impuso condiciones de principio a fin y dio un paso sólido en su camino dentro del torneo regional.
Desde los primeros minutos, México se adueñó del balón y comenzó a inclinar la cancha. La presión alta y la movilidad por las bandas desgastaron a la zaga caribeña, que resistió hasta el minuto 18, cuando Rebeca se elevó dentro del área y conectó un certero cabezazo para abrir el marcador y desatar el festejo en la tribuna.
El dominio continuó y al 26’ apareció la goleadora histórica Charlyn Corral para ampliar la ventaja. Con olfato de área y precisión, definió con categoría para el 2-0 que reflejaba lo visto en la cancha. Con esa ventaja, el combinado nacional se fue al descanso con tranquilidad y el control absoluto del encuentro.
¿Cómo terminó la goleada?
Apenas iniciado el complemento, la presión mexicana volvió a surtir efecto. Un error defensivo al 45’ terminó en autogol de Marquis, quien en su intento por despejar envió el balón al fondo de su propia portería para el 3-0. El tanto desmoronó anímicamente a Santa Lucía y abrió la puerta a una auténtica cascada de goles.
Al 65’, Corral firmó su doblete tras una jugada colectiva que terminó con un disparo certero dentro del área. La delantera mostró su experiencia y liderazgo ofensivo, siendo una pesadilla constante para la defensa rival y consolidándose como figura del encuentro. Cuatro minutos más tarde, al 69’, Alexia se animó con un remate de media distancia que sorprendió a la guardameta y se incrustó en el ángulo para el 5-0. México jugaba con soltura, tocando con precisión y explotando cada espacio ante un rival que ya no encontraba respuesta.
El sexto tanto llegó al 87’, cuando Nicky Hernández sacó un potente disparo desde la media luna que dejó sin oportunidad a la arquera. El dominio era total y el marcador, aunque abultado, parecía corto ante la cantidad de oportunidades generadas por el conjunto tricolor durante el juego.
Ya en tiempo agregado, al 90+5’, Diana Ordóñez puso el broche de oro al empujar el balón para el definitivo 7-0. Así, la Selección Mexicana Femenil cerró una actuación contundente, reafirmando su jerarquía en la región y enviando un mensaje claro en su camino dentro de las Clasificatorias de la Concacaf W.
¿Cuál es su próximo juego?
La Selección Mexicana se ha puesto cómo líder de su grupo, Grupo A, por diferencia de goles sobre Puerto Rico y ahora se medirá en su tercer duelo a los boricuas. Cabe mencionar que el Tri hizo su debut dentro del clasificatorio con goleada de 14-0 sobre San Vicente y las Granadinas
