Selección Mexicana Femenil golea a Santa Lucía y se pone en la cima de su grupo rumbo al Mundial 2027

La Selección Mexicana Femenil firmó una noche redonda al golear 7-0 a Selección Femenina de Santa Lucía en duelo correspondiente a las Clasificatorias de la Concacaf W. Con autoridad, contundencia y buen futbol, el conjunto tricolor impuso condiciones de principio a fin y dio un paso sólido en su camino dentro del torneo regional.

Desde los primeros minutos, México se adueñó del balón y comenzó a inclinar la cancha. La presión alta y la movilidad por las bandas desgastaron a la zaga caribeña, que resistió hasta el minuto 18, cuando Rebeca se elevó dentro del área y conectó un certero cabezazo para abrir el marcador y desatar el festejo en la tribuna.

El dominio continuó y al 26’ apareció la goleadora histórica Charlyn Corral para ampliar la ventaja. Con olfato de área y precisión, definió con categoría para el 2-0 que reflejaba lo visto en la cancha. Con esa ventaja, el combinado nacional se fue al descanso con tranquilidad y el control absoluto del encuentro.

Selección Mexicana Femenil en clasificatorio de Concacaf l X:Miseleccionfem

¿Cómo terminó la goleada?

Apenas iniciado el complemento, la presión mexicana volvió a surtir efecto. Un error defensivo al 45’ terminó en autogol de Marquis, quien en su intento por despejar envió el balón al fondo de su propia portería para el 3-0. El tanto desmoronó anímicamente a Santa Lucía y abrió la puerta a una auténtica cascada de goles.

Al 65’, Corral firmó su doblete tras una jugada colectiva que terminó con un disparo certero dentro del área. La delantera mostró su experiencia y liderazgo ofensivo, siendo una pesadilla constante para la defensa rival y consolidándose como figura del encuentro. Cuatro minutos más tarde, al 69’, Alexia se animó con un remate de media distancia que sorprendió a la guardameta y se incrustó en el ángulo para el 5-0. México jugaba con soltura, tocando con precisión y explotando cada espacio ante un rival que ya no encontraba respuesta.

Tri Femenil ante Santa Lucía l X:Miseleccionfem

El sexto tanto llegó al 87’, cuando Nicky Hernández sacó un potente disparo desde la media luna que dejó sin oportunidad a la arquera. El dominio era total y el marcador, aunque abultado, parecía corto ante la cantidad de oportunidades generadas por el conjunto tricolor durante el juego.

Ya en tiempo agregado, al 90+5’, Diana Ordóñez puso el broche de oro al empujar el balón para el definitivo 7-0. Así, la Selección Mexicana Femenil cerró una actuación contundente, reafirmando su jerarquía en la región y enviando un mensaje claro en su camino dentro de las Clasificatorias de la Concacaf W.

México en la Concacaf W l X:Miseleccionfem

¿Cuál es su próximo juego?