Neymar estalla contra su afición tras abucheos con Santos: "No hay ser humano que lo aguante"

Neymar vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez tras la derrota del Santos 2-3 ante Fluminense en la Serie A de Brasil. El delantero brasileño fue abucheado por su propia afición en el estadio Vila Belmiro, lo que provocó una reacción que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El atacante, visiblemente molesto, abandonó el terreno de juego tapándose los oídos ante los silbidos de los seguidores. Horas más tarde, Neymar utilizó sus redes sociales para defenderse de las críticas, asegurando que la situación ha rebasado los límites.

Neymar en un partido con Santos de Brasil l AP

Neymar responde con dureza tras abucheos en Vila Belmiro

El capitán del Santos fue uno de los principales blancos de los reclamos tras otro resultado negativo del equipo. La afición expresó su frustración durante el partido, especialmente después de una jugada en la que Neymar intentó un 'sombrerito' que no tuvo éxito, lo que desató los primeros abucheos.

Tras el silbatazo final, el descontento aumentó y el brasileño decidió retirarse rápidamente al vestuario, realizando el gesto de taparse los oídos. La acción generó controversia inmediata y fue interpretada como una respuesta directa a los aficionados presentes.

Chegou o dia que eu tenho que explicar uma COÇADA DE ORELHA!

Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites … é triste demais ter que conviver com isso!

Não tem ser humano que aguente 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/QSUeLd8l1Z — Neymar Jr (@neymarjr) April 19, 2026

Ante la viralización del momento, Neymar publicó un mensaje en su cuenta de X donde expresó su incomodidad: “¡Llegó el día en que tengo que explicar una rascada de oreja! Gente, sinceramente, ustedes están yendo demasiado lejos y sobrepasando los límites… Es demasiado triste tener que convivir con esto. No hay ser humano que aguante”.

Crisis en Santos y tensión creciente con la afición

El contexto deportivo tampoco ayuda a calmar los ánimos. Santos atraviesa un momento complicado, con apenas tres victorias en sus últimos 12 partidos de liga, situación que ha incrementado la presión sobre jugadores y cuerpo técnico.

Neymar, como capitán y principal figura del equipo, ha sido uno de los más señalados por el rendimiento colectivo. Incluso respondió con mayor dureza a una publicación en redes sociales, dejando claro su enojo por la interpretación de su gesto hacia la tribuna.

Neymar y Santos de Brasil caen ante Corinthians | x: @SantosFC