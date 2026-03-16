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¿Ibai tiene miedo? La respuesta del streamer español a Ring Royale
Ring Royale fue todo un éxito, el evento dirigido por Poncho de Nigris fue uno de los más vistos tanto que se llevó el primer lugar de tendencias globales en X, incluso sobre la entrega de los Premios Oscar 2026, que se realizó en simultáneo.
Tras las grandes exhibiciones de los famosos dentro del ring, Ibai Llanos, creador de La Velada, reaccionó a uno de los videos en donde se muestra el impresionante golpe de Bull Terry sobre Abelito que lo mandó directamente a la lona.
El streamer español simplemente dijo: “Buenos días”, para que de pronto un seguidor en X lanzara: “Te comieron el mandado exgordo” y respondió: “Hago yo esta pelea en España y abro las noticias al día siguiente”.
La Velada vs Ring Royale
Mientras tanto, hace unos días el streamer español Ibai Llanos presentó la cartelera de la Velada del Año VI, evento que se ha convertido en el referente mundial de las peleas de box entre influencers y busca nuevamente romper todos los ratings.
La Velada del Año ha logrado reunir millones de espectadores por streaming, consolidándose como uno de los eventos más virales del internet y hoy Ring Royale se quiere meter a la disputa desde México incluso con el reto de una pelea de Poncho de Nigris con Ibai Llanos.
¿Poncho de Nigris vs Ibai Llanos?
Y es que, Poncho de Nigris utilizó sus redes sociales para lanzar un reto directo a Ibai Llanos, proponiendo una pelea de exhibición entre ambos. La idea rápidamente despertó el interés de los usuarios, quienes incluso sugirieron que el combate podría formar parte de la Velada del Año 2026.
La publicación generó una ola inmediata de comentarios y reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideran que sería una pelea entretenida, otros criticaron a De Nigris, acusándolo de intentar colgarse de la popularidad del streamer español.
“Colgado. Aparte de copiar el concepto, ahora quieres colgarte de su fama”, “No le veo sentido a esta propuesta, la verdad”, “En estos momentos Ibai buscando quién es Poncho de Nigris”, “La urgencia de querer figurar”, “Yo sí la quiero ver”, “Todos se quejan que no es viral y aquí los tienen comentando”, fueron algunos de los comentarios que surgieron en redes sociales.