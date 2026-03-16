¿Ibai tiene miedo? La respuesta del streamer español a Ring Royale

Ring Royale fue todo un éxito, el evento dirigido por Poncho de Nigris fue uno de los más vistos tanto que se llevó el primer lugar de tendencias globales en X, incluso sobre la entrega de los Premios Oscar 2026, que se realizó en simultáneo.

La pelea se definió por decisión dividida, según los jueces/Ring Royale

Tras las grandes exhibiciones de los famosos dentro del ring, Ibai Llanos, creador de La Velada, reaccionó a uno de los videos en donde se muestra el impresionante golpe de Bull Terry sobre Abelito que lo mandó directamente a la lona.

El streamer español simplemente dijo: “Buenos días”, para que de pronto un seguidor en X lanzara: “Te comieron el mandado exgordo” y respondió: “Hago yo esta pelea en España y abro las noticias al día siguiente”.

El Patillas vs Abelito fue una de las peleas más emotivas de la noche/Ring Royale

La Velada vs Ring Royale

Mientras tanto, hace unos días el streamer español Ibai Llanos presentó la cartelera de la Velada del Año VI, evento que se ha convertido en el referente mundial de las peleas de box entre influencers y busca nuevamente romper todos los ratings.

La Velada del Año ha logrado reunir millones de espectadores por streaming, consolidándose como uno de los eventos más virales del internet y hoy Ring Royale se quiere meter a la disputa desde México incluso con el reto de una pelea de Poncho de Nigris con Ibai Llanos.

Poncho retó a Ibai a una pelea para la Velada del Año VI/ChatGPT

¿Poncho de Nigris vs Ibai Llanos?

Y es que, Poncho de Nigris utilizó sus redes sociales para lanzar un reto directo a Ibai Llanos, proponiendo una pelea de exhibición entre ambos. La idea rápidamente despertó el interés de los usuarios, quienes incluso sugirieron que el combate podría formar parte de la Velada del Año 2026.

La publicación generó una ola inmediata de comentarios y reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideran que sería una pelea entretenida, otros criticaron a De Nigris, acusándolo de intentar colgarse de la popularidad del streamer español.