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Futbol

Atlante prepara mega marcha en Ciudad de México por su 110 aniversario

Escudo de Atlante en la Liga de Expansión | IMAGO 7
Escudo de Atlante en la Liga de Expansión | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:07 - 03 abril 2026
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El conjunto azulgrana anunció la noticia por medio de sus redes sociales

Las buenas noticias no paran para el Atlante. Después de que se anunció su regreso a la Liga MX para el Apertura 2026, el conjunto azulgrana también celebrará su aniversario número 110 con un evento que promete reunir a miles de aficionados en la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, el club confirmó la realización de una "Mega Caravana" con motivo de su 110 aniversario, una iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre la institución y su afición en un momento clave de su historia.

Escudo del Atlante | IMAGO7

¿Cuándo será la Mega Caravana del Atlante=

El evento se llevará a cabo el próximo 18 de abril y tendrá como punto de salida el Ángel de la Independencia, uno de los sitios más emblemáticos de la capital del país, lo que anticipa una gran convocatoria de seguidores azulgranas.

De acuerdo con la información compartida por el propio club, la caravana comenzará a las 14:00 horas y recorrerá las principales calles de la ciudad hasta llegar a la plaza conmemorativa, en un ambiente festivo lleno de identidad y tradición.

El llamado de los Potros de Hierro

El Atlante hizo un llamado a todos sus aficionados para asistir con globos, banderas y, sobre todo, con orgullo, destacando que ser Potro de Hierro significa pertenecer a una historia que se ha construido durante más de un siglo.

La celebración no solo conmemora el legado del equipo, sino que también llega en un contexto especial tras confirmarse su regreso a la Liga MX, lo que ha generado entusiasmo entre su base de seguidores.

Con esta mega caravana, el Atlante busca no solo festejar su aniversario 110, sino también marcar el inicio de una nueva etapa en su historia, con la mira puesta en su retorno al máximo circuito del futbol mexicano.

Atlante en el Ciudad de los Deportes | MEXSPORT
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