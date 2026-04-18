Atlante celebra 110 años de historia con impresionante caravana en CDMX

El regreso del Atlante a Primera División está cada vez más cerca, y la euforia de la afición estalló en la celebración de los 110 años de historia, con una caravana que partió desde el Ángel de la Independencia hasta la calle de Durango, donde se encuentra la placa donde se fundó el club.

¿Cómo fue la caravana del Atlante?

Cientos de aficionados atlantistas se reunieron en el Ángel de la Independencia para festejar este importante aniversario, pues para el próximo torneo de Liga MX, los Potros estarán nuevamente en el máximo circuito.

Caravana del Atlante en la Ciudad de México | Atlante FC

Con distintos cánticos en el repertorio de los aficionados, una de las líneas que más resonaron entre ellos fue que el equipo es del Distrito Federal (Ciudad de México), pues se espera que la nueva casa del club sea el Estadio Banorte, aunque aún no está confirmado.

Niños, adultos mayores y jóvenes se unieron para compartir la pasión por el Atlante, mientras recorrieron el Ángel de la Independencia para pasar por Sevilla, y terminar en Durango. Los cantos y tambores no se silenciaron en ningún momento del trayecto.

Caravana del Atlante en la Ciudad de México | Atlante FC

Atlante y su apasionada afición

La caravana fue una muestra de que la afición del Atlante no se ha ido a pesar de varios años fuera del máximo circuito. En la Liga de Expansión han tenido pasajes importantes y es uno de los equipos que más había trabajado para volver a la Primera División.

110 años del equipo del pueblo, celebrados en sus orígenes para hacerlos retumbar con su gran pasión. El Atlante pisó fuerte en la Ciudad de México para dejar claro que su regreso a la Primera División no pasará desapercibido.