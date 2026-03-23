¡Se va! Guillermo Abascal dejará al Atlético de San Luis

El Atlético de San Luis vive momentos de cambio. Aunque aún no hay anuncio oficial por parte del club, todo indica que Guillermo Abascal ha dejado de ser el director técnico del equipo potosino.

La salida del estratega español se da en medio de una racha complicada de resultados en Liga MX que terminaron por marcar su destino en el banquillo.

Números que sentenciaron su etapa

Abascal cierra su ciclo con cifras que reflejan la irregularidad del equipo: 18 derrotas en 31 partidos dirigidos, un registro que pesó en la decisión de la directiva, reforzado por cánticos que realizó la afición en los últimos partidos.

A pesar de algunos momentos positivos, el equipo no logró consolidar un funcionamiento sólido ni resultados constantes dentro de la Liga MX.

Guillermo Abascal | @chifracpl

Raúl Chabrand tomaría el mando interino

Ante la salida del técnico español, todo apunta a que Raúl Chabrand será el encargado de asumir la dirección técnica de manera interina en lo que resta del Clausura 2026.

El club evaluará en los próximos días las opciones para encontrar a su nuevo entrenador, mientras busca recomponer el rumbo en el torneo o hasta esperar a finalizar la vigente competición para elegir a su nuevo técnico.

Raúl Chabrand, DT de la Selección Mexicana Sub21

A la espera del anuncio oficial

Por ahora, el Atlético de San Luis no ha hecho oficial la salida de Abascal, pero se espera que en breve se confirme la noticia junto con los siguientes pasos del proyecto deportivo.

El Atlético de San Luis afrontará su siguiente compromiso en Liga MX ante los Rayados de Monterrey; este encuentro tendrá lugar cuando el balompié retome actividad después de la fecha FIFA.