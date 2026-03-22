¡Zarpazo en el último suspiro! León le roba el triunfo a Atlético de San Luis

León ganó de último minuto ante el Atlético de San Luis; a pesar de ser un partido cerrado, la Fiera logró conseguir un triunfo importantísimo y así romper su mala racha como visitante.

Javier Gandolfi logra debutar con un triunfo significativo en la Liga MX, para ir encaminando su proyecto con los Esmeraldas hacia buen camino.

León pega primero, pero San Luis responde

El encuentro empezó con dos equipos intensos, peleando cada balón y buscando imponer condiciones, aunque fue León quien logró pegar primero en el marcador. Al minuto 37, Fernando Beltrán apareció para adelantar a La Fiera, aprovechando un descuido defensivo.

Pero la reacción de los potosinos no tardó. Apenas al 41’, Sébastien Salles-Lamonge igualó el encuentro con una excelsa definición, devolviendo la esperanza a los locales antes del descanso.

Gol de Sebastien Lamonge ante León | MexSPort

Un segundo tiempo cerrado y de mucha tensión

Para la segunda mitad, el partido cambió de ritmo. Ambos equipos ajustaron en defensa y comenzaron a priorizar el orden táctico, lo que provocó menos espacios y oportunidades claras.

Atlético de San Luis vs. León | MexSport

Cuando todo apuntaba a una igualada, apareció el golpe definitivo. En tiempo agregado, al 90+4’, Miguel Emilio Rodríguez se convirtió en el héroe de la noche al marcar el 1-2 para León.

El tanto cayó como un balde de agua fría para San Luis, que había competido durante todo el encuentro, pero no logró sostener el resultado en los últimos segundos.

Emilio Rodríguez celebrando su gol ante Atlético de San Luis | MexSport

Tres puntos de oro para La Fiera

Con este resultado, León suma una victoria vital en sus aspiraciones dentro del Clausura 2026, además de un impulso anímico importante tras un partido complicado.

Por su parte, Atlético de San Luis deja escapar puntos en casa en un duelo que tenía al alcance, pero que terminó perdiendo en el último suspiro.

Todo apunta a que la etapa de Guillermo Abascal con los Potosinos llegará a su fin.