Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Javier Gandolfi es presentado oficialmente como nuevo DT del León

Javier Gandolfi en su presentación como DT del León l X: @clubleonfc
Jorge Armando Hernández 14:45 - 20 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Tras la renuncia de Ignacio Ambriz por los malos resultados de 'La Fiera', fue presentado de manera formal Javier Gandolfi para tomar las riendas del equipo guanajuatense.

Club León tiene nuevo DT en la persona de Javier Gandolfi, el técnico argentino fue presentado en una comparecencia ante medios, prescedida por Jesús Martínez Murguía, presidente del club, quien de igual manera aprovechó para mandar un mensaje de disculpa a la afición del equipo.

Javier Gandolfi dirigiendo en Colombia l GROSBY

Martínez habló en un tono de autocrítica y apertura, reconociendo el mal momento que vive Club León asumiendo la responsabilidad de la crisis. Declaró que confía en el conocimiento y carácter de Javier Gandolfi para reestructurar al equipo y darle la vuelta a los malos resultados.

Dirigiéndome a mi afición, quiero dar un mensaje muy claro, hemos estado pasando un momento muy difícil, han sido momentos muy jodidos y complicados en lo personal y yo soy el máximo responsable de lo que está sucediendo, de esa pérdida de identidad que no habíamos tenido como presidente.

La gota que derramó el vaso para que Nacho decidiese renunciar como DT de 'La Fiera' fue la goleada que recibió a manos de Xolos de Tijuana. Al finalizar el partido y en conferencia de prensa, Ambriz anunció que renunciaba al banquillo del equipo guanajuatense.

Javier Gandolfi dirigiendo en Colombia l GROSBY

A pesar de que Ignacio Ambriz renunció el fin de semana pasado, el equipo de Guanajuato sufrió otra aparatosa derrota ante Chivas por goleada 5-0, gracias a este resultado, el conjunto rojiblanco recuperó el liderato general de la competencia.

Javier Gandolfi también tuvo la oportunidad de hablar ya con el nombramiento oficial, declaró que su objetivo es dejar un legado, hacerlo como siempre lo hace, resaltó su integridad y ética profesional y pidió a los aficionados, brindar el apoyo que necesita la institución.

Quiero dejar un legado, trato de hacerlo en cada lugar que estoy. Soy una persona íntegra que viene a sumar, hoy les pido ese apoyo que necesita la Institución. Esto se conforma de eslabones, y el más importante es la afición

Equipos por los que pasó Javier Gandolfi
javier Gandolfi controlando el balón l GROSBY

En el inicio de su carrera en el año 2022 dirigió al equipo de Independiente del Valle de Ecuador donde tuvo una marca de 26 victorias en 45 partidos llegando para reemplazar a Martín Anselmi.

El exfutbolista y entrenador argentino estuvo recientemente dirigiendo al Atlético Nacional de Colombia, equipo en el cual logró una Supercopa de Colombia con un total de 23 victorias en 51 partidos.

Últimos videos
Lo Último
10:01 MLB: Las fechas clave de la temporada 2026
09:45 Escalofriante accidente provoca caos entre ciclistas en la Milano-Sanremo Femenil 2026
09:28 Fallece Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”; revelan las causas
09:02 ‘Las Chivas tendrían que besarle los pies a Mazatlán’: Álvaro Morales manda contundente mensaje tras empate de Cruz Azul
08:54 Erick Portillo le da plata a México tras 27 años en Campeonato Mundial de Atletismo
08:44 VIDEO: “También los hombres tienen leche”: diputado saca polémica frase en plena sesión
08:23 ¿Llega al Mundial? Sebastián Abreu confesó el estado de salud de Gilberto Mora
08:15 Alisson Becker confirma lesión de gravedad: ¿Llega al Mundial?
07:57 ‘Kevin cumplió’: Larcamón elogió el regreso del portero colombiano
07:29 "Es una sensación de agrado que los jugadores respondan": Sergio Bueno habla de números con Mazatlán
Tendencia
1
Contra ¿Demanda contra Poncho de Nigris? Ring Royale enfrenta polémica por derechos de autor
2
Futbol ¿Pista sobre su futuro? Raúl Jiménez publica enigmático mensaje y conmociona las redes
3
Futbol Álvaro Fidalgo lanza mensaje tras su primera convocatoria con la Selección Mexicana
4
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs América Jornada 12 Clausura 2026?
5
Contra CDMX estrena el Jardín de Lluvia más grande del país en el Estadio Azteca: así funcionará
6
Contra Tecate Emblema 2026 revela lineup por día: Jonas Brothers, Gloria Trevi y más encabezan el festival
Te recomendamos
MLB: Las fechas clave de la temporada 2026
Beisbol
21/03/2026
MLB: Las fechas clave de la temporada 2026
Escalofriante accidente provoca caos entre ciclistas en la Milano-Sanremo Femenil 2026
Otros Deportes
21/03/2026
Escalofriante accidente provoca caos entre ciclistas en la Milano-Sanremo Femenil 2026
Fallece Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”; revelan las causas
Contra
21/03/2026
Fallece Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”; revelan las causas
‘Las Chivas tendrían que besarle los pies a Mazatlán’: Álvaro Morales manda contundente mensaje tras empate de Cruz Azul
Empelotados
21/03/2026
‘Las Chivas tendrían que besarle los pies a Mazatlán’: Álvaro Morales manda contundente mensaje tras empate de Cruz Azul
Erick Portillo le da plata a México tras 27 años en Campeonato Mundial de Atletismo
Otros Deportes
21/03/2026
Erick Portillo le da plata a México tras 27 años en Campeonato Mundial de Atletismo
VIDEO: “También los hombres tienen leche”: diputado saca polémica frase en plena sesión
Contra
21/03/2026
VIDEO: “También los hombres tienen leche”: diputado saca polémica frase en plena sesión