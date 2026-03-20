Javier Gandolfi es presentado oficialmente como nuevo DT del León

Club León tiene nuevo DT en la persona de Javier Gandolfi, el técnico argentino fue presentado en una comparecencia ante medios, prescedida por Jesús Martínez Murguía, presidente del club, quien de igual manera aprovechó para mandar un mensaje de disculpa a la afición del equipo.

Javier Gandolfi dirigiendo en Colombia l GROSBY

Martínez habló en un tono de autocrítica y apertura, reconociendo el mal momento que vive Club León asumiendo la responsabilidad de la crisis. Declaró que confía en el conocimiento y carácter de Javier Gandolfi para reestructurar al equipo y darle la vuelta a los malos resultados.

Dirigiéndome a mi afición, quiero dar un mensaje muy claro, hemos estado pasando un momento muy difícil, han sido momentos muy jodidos y complicados en lo personal y yo soy el máximo responsable de lo que está sucediendo, de esa pérdida de identidad que no habíamos tenido como presidente.

La gota que derramó el vaso para que Nacho decidiese renunciar como DT de 'La Fiera' fue la goleada que recibió a manos de Xolos de Tijuana. Al finalizar el partido y en conferencia de prensa, Ambriz anunció que renunciaba al banquillo del equipo guanajuatense.

Javier Gandolfi dirigiendo en Colombia l GROSBY

A pesar de que Ignacio Ambriz renunció el fin de semana pasado, el equipo de Guanajuato sufrió otra aparatosa derrota ante Chivas por goleada 5-0, gracias a este resultado, el conjunto rojiblanco recuperó el liderato general de la competencia.

Javier Gandolfi también tuvo la oportunidad de hablar ya con el nombramiento oficial, declaró que su objetivo es dejar un legado, hacerlo como siempre lo hace, resaltó su integridad y ética profesional y pidió a los aficionados, brindar el apoyo que necesita la institución.

Quiero dejar un legado, trato de hacerlo en cada lugar que estoy. Soy una persona íntegra que viene a sumar, hoy les pido ese apoyo que necesita la Institución. Esto se conforma de eslabones, y el más importante es la afición

Equipos por los que pasó Javier Gandolfi

javier Gandolfi controlando el balón l GROSBY

En el inicio de su carrera en el año 2022 dirigió al equipo de Independiente del Valle de Ecuador donde tuvo una marca de 26 victorias en 45 partidos llegando para reemplazar a Martín Anselmi.