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Futbol Nacional

¿200 mil por debutar? Jürgen Damm rompe el silencio sobre supuestos pagos en la Liga MX

Jürgen Damm en su paso por América | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 11:58 - 04 abril 2026
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El canterano de Pachuca y exjugador de América, niega que haya entrenadores que pidan sobornos a jóvenes futbolistas

El futbol mexicano ha convivido durante décadas con una "leyenda negra": la existencia de cuotas ilegales para que los jóvenes futbolistas logren el sueño de llegar al máximo circuito. Sin embargo, Jürgen Damm e Isaac Brizuela han decidido poner fin a las especulaciones, desmintiendo categóricamente que este tipo de prácticas existan en las estructuras profesionales del balompié nacional.

Jürgen Damm en su etapa con Atlético de San Luis | IMAGO7

JÜRGEN DAMM NO PAGÓ POR JUGAR FUTBOL

Durante una participación en el podcast Cracks y Mortales, el exjugador de América abordó directamente las acusaciones que han perseguido su carrera, asegurando que su ascenso a la Primera División fue producto exclusivo de su desempeño deportivo.

"La gente está aferrada a que pagué para jugar futbol. No conozco a ningún futbolista que haya dicho 'sácate 200 mil para debutar', no, eso no es cierto", declaró Damm de forma contundente.

Damm enfatizó que, tras haber pasado por múltiples instituciones y compartido vestidor con cientos de colegas, jamás ha sido testigo de un caso real donde un entrenador solicite dinero a cambio de una oportunidad en el profesionalismo. Esta postura fue respaldada por Isaac "Conejo" Brizuela, exjugador de Chivas, quien también negó la existencia de dichos cobros en los clubes de la Liga MX.

Jürgen Damm, exjugador de América | IMAGO7

Para ambos futbolistas, la confusión de la opinión pública y de los familiares de aspirantes radica en la diferencia entre las estructuras oficiales y las externas. Según explicaron, los intentos de extorsión o cobros indebidos suelen ocurrir en 'escuelitas' formadoras y por gente externa a los clubes, pero nunca en las fuerzas básicas de un equipo en Primera División.

PAGAN LOS QUE NO TIENEN NIVEL

Damm fue incisivo al señalar que, en los pocos casos donde se llega a rumorar un pago, suele ser un recurso desesperado para quienes no cuentan con las condiciones atléticas necesarias.

"Si se lo piden a alguien es porque no la arma y nomás para meterlo ahí, pero para debutar no existe", concluyó el extremo mexicano.

Con estas declaraciones, dos de los jugadores más experimentados de la liga buscan limpiar la imagen del proceso de formación en México, insistiendo en que el talento y la disciplina siguen siendo la única moneda de cambio válida en las fuerzas básicas del país.

Balón de la Liga MX, Clausura 2026 | IMAGO7
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