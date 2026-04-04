Así quedó la Tabla General de la Liga MX tras la Jornada 13 del Clausura 2026

Concluyó la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, en donde las Chivas siguen comandando en lo más alto de la tabla de clasificación con 31 unidades, cuatro de ventaja con su más cercano perseguidor, el Cruz Azul, que sigue acechando muy de cerca.

Los dirigidos por Nicolás Larcamos perdieron su invicto de 15 partidos en casa ante Pachuca en el Clásico de Hidalgo. Los Tuzos, a pesar de tener un jugador menos en la parte final del encuentro, lograron resistir las últimas embestidas Celestes y lograron llevarse 3 puntos importantes.

Christian Ebere, jugador del Cruz Azul, en festejo de gol ante Pachuca | IMAGO7

En el tercer sitio quedó el Toluca, actual bicampeón, que vio terminado su invicto tras caer sorpresivamente ante Querétaro en la Corregidora. Un resultado que no le ayuda en nada a los Diablos teniendo la Liguilla a la vuelta de la esquina.

Jugadores de Toluca previo a un partido del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cómo se abrió la Jornada 13?

FC Juárez obtuvo un empate con sabor a victoria después de igualar 1-1 ante Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, el equipo de Pedro Caixinha encontró el gol en la parte final del encuentro a través de Madson de Souza para hilar su segundo partido consecutivo sin derrota.

Mazatlán se metió al Estadio Victoria con intención de cerrar su último torneo en la Liga MX de manera decorosa, sin embargo, Necaxa demostró que quiere estar en la Fiesta Grande y, aunque el marcador no lo demostró, fue infinitamente superior al cuadro Cañonero para catapultar un 2-1.

Javier Ruiz, jugador de Necaxa, en festejo de gol en duelo ante Mazatlán de la Jornada 13 del Clausura 2026 | IMAGO7

Xolos de Tijuana venció 1-0 a Tigres y se quedó con tres puntos clave en casa. Gilberto Mora no estuvo en la convocatoria, a pesar de que ya regresó a los entrenamientos con el equipo. Todo indica que el jugador aparecerá en la próxima jornada para ver actividad con el plantel.

Atlético de San Luis dio la sorpresa al derrotar a domicilio al Monterrey en el Gigante de Acero con un gol de último minuto de David Rodriguez. Las aspiraciones de Liguilla de los Regios se ven cada vez más imposibles.

Atlético de San Luis celebrando el gol de último minuto de David Rodríguez ante Monterrey | MEXSPORT

En la sorpresa de la jornada. Querétaro acabó con el invicto del bicampeón, Toluca, con un gol en solitario de Ali Dávila. Un resultado que sorprendió a propios y extraños: Los Gallos, sin posibilidades de clasificar a Liguilla, le hicieron la diablura al actual campeón.

León y Atlas fue un resultado muy cerrado, pero fue La Fiera quien salió con la mano en alto del Nou Camp. A falta de 3 jornadas, los Esmeraldas sueñan con clasificar a la Liguilla.

Tarjeta roja de Jorge Alejandro Rodríguez en el partido León vs. Atlas | MEXSPORT

Cruz Azul vio frenada su búsqueda por el liderato cuando Pachuca lo derrotó en el Estadio Cuauthemoc con marcador de 1 a 2. El error que tuvo Andrés Gudiño fue fundamental para el resultado. ¿Volverá a la banca?

En lo insólito de la jornada. América, con un hombre de más, no logró vencer a Santos en la Comarca Lagunera. Las Águilas vuelven a tener un resultado en contra de lo que llevan del Clausura 2026.

Kevin Picon en el partido Santos vs. América | MEXSPORT

En el partido de la jornada. Chivas y Pumas ofrecieron uno de los mejores partidos de lo que llevamos de torneo. Con uno Universitarios con gran esquema defensivo y piezas en ataque que respondieron, mientras El Rebaño, con un gran Armando González, consiguió el empate sobre el tiempo por un polémico penal.

Hormiga festeja el empate ante Pumas con Ángel Sepúlveda | MexSport

¿Cuál es el principal partido de la Jornada 13?

Luego de una larga semana sin actividades futbolísticas en México por la Fecha FIFA, la Liga MX está de regreso, pero no solo eso, sino que lo hizo con una cartelera de lujo protagonizada por el duelo de Chivas y Pumas que no decepcionó.

Ellos estarán impartiendo justicia; Ismael Rosario como central, los árbitros Enrique Bustos y Édgar Magdaleno Castrejón servirán como asistentes del juego que se disputará en el Akron, Yonatan Peinado Aguirre estará en la posición del cuarto árbitro y Vicente Reynoso y Enrique Martínez estarán en el siempre polémico VAR.