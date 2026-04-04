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Futbol

Liga MX: ¿qué necesita cada equipo para calificar a Liguilla?

Logo de la Liga MX en el Estadio Victoria | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 21:09 - 03 abril 2026
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Las últimas cinco jornadas del balompié nacional prometen ser sumamente interesantes

La Jornada 13 de la Liga MX comenzó tras el parón por la Fecha FIFA, por lo que la Selección Mexicana quedará en pausa hasta el final del Clausura 2026. Con solo cuatro fechas por disputarse, varios equipos ya perfilan su camino rumbo a la Liguilla.

Uno de los resultados clave fue el empate entre Puebla y Juárez, un marcador que abrió la puerta para que clubes como Chivas y Cruz Azul puedan asegurar su lugar en la Fiesta Grande en esta misma jornada.

Bravos de Juárez empata con Puebla | IMAGO7

¿Qué equipos pueden calificar a la Liguilla en la Jornada 13 del Clausura 2026?

En el caso del Guadalajara, el panorama es claro: una victoria o incluso un empate frente a Pumas sería suficiente para que el Rebaño Sagrado amarre su clasificación directa a la Liguilla del Clausura 2026.

Por su parte, Cruz Azul también depende de sí mismo, aunque con un escenario ligeramente más exigente. La Máquina necesita vencer a Pachuca para asegurar su boleto, aprovechando además su mejor diferencia de goles respecto a Juárez.

Brian Gutiérrez, jugador de Chivas | IMAGO7

Toluca, uno de los equipos más constantes del torneo, aún no puede sellar su pase en esta jornada, pero tiene amplias posibilidades de hacerlo en la Jornada 14 si consigue dos victorias consecutivas y se combina con un tropiezo y empate de los Bravos.

Pumas y Pachuca se encuentran en posiciones cómodas, aunque aún lejos de poder asegurar su pase a la Liguilla. Por su parte, Atlas buscará seguir de gran manera con Diego Cocca en el banquillo, aprovechando la derrota de Tigres ante los Xolos de Tijuana. 

Uno de los escenarios más complejos es el de América, pues con tan solo 17 unidades, es casi imposible que pueda terminar como líder del certamen. En caso de la hipotética victoria de Chivas sobre Pumas, las Águilas solamente aspiran a estar entre los primeros cuatro. 

José Paradela con Cruz Azul | MEXSPORT

Los regios, con oportunidad, pero decepcionantes

La derrota de los felinos ante la jauría los puso en una situación comprometida, aunque aún dependiendo de ellos mismos. Por su parte, Rayados cuenta con una temporada para el olvido, aunque en caso de una victoria ante Atlético San Luis, podría empatar a su máximo rival. 

Ningún equipo eliminado, de momento

Sin embargo, Santos Laguna comienza a comprometer seriamente sus aspiraciones. Una derrota ante América, combinada con triunfos de Tigres y Atlas, dejaría al conjunto lagunero en una situación prácticamente insostenible.

Aunque todavía existirían posibilidades matemáticas, la diferencia de goles jugaría en su contra, acercándolo a una eliminación virtual en la recta final del torneo.

Ángel Correa, de Tigres, en lamento en el partido ante Xolos en el Clausura 2026 | IMAGO7
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