"Pumas, el 'papá' de Chivas": Aílton da Silva recuerda la rivalidad

​Aílton da Silva, que tuvo una enconada rivalidad con Jorge Vergara por los desplegados sobre que el equipo eran unos lindos "Gatitos", recuerda al dueño de Chivas con gran nostalgia. El exPuma afirma que la rivalidad fue más fuerte en aquella época y, aunque ha disminuido un poco, asegura que siempre va a existir.

​"Jamás va a morir la rivalidad entre Pumas y Chivas. Desde la época de Jorge Vergara (que Dios lo tenga en su gloria) con sus desplegados, esto va a estar en la mente de la gente. Tengo un tremendo respeto por el señor Jorge Vergara porque ya no hay más de esos desplegados que hacían que el futbol fuera más divertido".

Aílton fue un pilar en los Pumas de Hugo Sánchez | MEXSPORT

La rivalidad entre Chivas y Pumas sigue

​"Quizá hoy ya no sea lo mismo esa rivalidad, pero te aseguro que sigue latente en la afición y jugadores. No se necesita incentivar la rivalidad. El 'Gatito ni madres' y 'Me pareció ver un lindo gatito' es un sello en esa animadversión deportiva".

​Da Silva asegura que Pumas siempre será "papá" de Chivas. "Desde el desplegado de don Jorge Vergara siempre quise 'vengarme' y esperaba una final contra ese equipo".

Aílton da Silva, exjugador de Pumas | MEXSPORT

¿Qué opina de Chivas?

​Para Aílton, quien vive en Orlando, Florida, es normal que Chivas juegue con mexicoamericanos; le parece bien porque es una opción de ellos, pues considera que "jugar con solo mexicanos es una desventaja".

​En cuanto a su exclub, cree que Pumas está bien y solo hay que darle confianza a Antonio Sancho y Efraín Juárez, ya que van a sacar resultados; para él, es solo cuestión de tiempo.