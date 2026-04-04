Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡El mejor! Hormiga González es elegido como el MVP de marzo en la Liga MX

En Infiltrados se revelaron las razones del porqué el delantero de las Chivas está cerca de quedar fuera de la convocatoria final de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026.
Ramiro Pérez Vásquez 19:19 - 03 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El atacante de las Chivas fue el más destacado en el más reciente mes

Las Chivas están de manteles largos luego de que se diera a conocer que Armando ‘Hormiga’ González se quedó como el MVP del mes de marzo en la Liga MX; el atacante rojiblanco nuevamente brilló para quedarse con el reconocimiento.

La Liga BBVA MX resaltó al futbolista en un posteo a través de sus redes sociales previo al inicio de la Jornada 13 con este texto: Armando González aportó 5 goles en marzo para Chivas, que junto a los votos lo respaldan como el Jugador del Mes".

Cabe mencionar, que el Guadalajara tuvo cuatro juegos durante el mes pasado y en ellos el seleccionado mexicano se adjudicó 5 anotaciones; en donde dicho sea de paso las Chivas salió victorioso en todas sus participaciones. 

'Hormiga' González | MEXSPORT

¿Hormiga González, la máxima joya del futbol mexicano?

El crecimiento futbolístico de Armando González ha alcanzado niveles históricos en la Liga MX. Tras un par de semestres de verdadera consolidación con Chivas, "La Hormiga" ha logrado escalar hasta la cima de las cotizaciones en el mercado de piernas y puede presumir ser el jugador más caro del futbol mexicano.

De acuerdo con las últimas actualizaciones del sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado de González se ha disparado de forma impresionante en el último año, incluso sobre otras figuras que están consolidadas de México.

Armando González, delantero de Chivas, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7

Mientras que hace apenas doce meses su carta apenas superaba el millón de dólares, hoy el canterano rojiblanco encabeza el listado de los futbolistas más caros en México, con una valoración que alcanza los 17.25 millones de dólares.

Así está el top tres de mexicanos con mayor valor

Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul, se ubica como el segundo jugador más caro de todo el torneo. El futbolista de La Máquina incrementó su valor de manera considerable para situarse en los 13.80 millones de dólares, cifra que además lo coloca como el elemento más valioso dentro de la plantilla que dirige el conjunto de la Noria.

Erik Lira y Carlos Rodríguez en un partido de Cruz Azul | MEXSPORT
Erik Lira y Carlos Rodríguez en un partido de Cruz Azul | MEXSPORT

La competencia se mantiene cerrada en la tercera posición, donde existe un cuádruple empate técnico. En este escalón aparecen Gilberto Mora de Tijuana, Marcel Ruiz de Toluca y Alejandro Zendejas del América, todos ellos con una etiqueta de precio fijada en los 11.50 millones de dólares tras sus recientes actuaciones.

Últimos videos
Lo Último
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:25 La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
19:04 ¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
18:58 Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
18:56 ¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
18:43 Gabriela Jáquez hace historia con UCLA: campeonas de NCAA tras aplastar a South Carolina
18:41 Policía de la CDMX, Irma García, retiene campeonato mundial supermosca tras vencer a Emma Dolan
18:22 David Faitelson respalda a Jardine tras malos resultado con América
18:10 ¡Leyenda viva! Charlotte Flair celebra sus 40 años como una de las más grandes de WWE
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Futbol
05/04/2026
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
Futbol
05/04/2026
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
Empelotados
05/04/2026
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
Futbol
05/04/2026
¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
Contra
05/04/2026
Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
Empelotados
05/04/2026
¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8