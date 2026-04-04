¡El mejor! Hormiga González es elegido como el MVP de marzo en la Liga MX

Las Chivas están de manteles largos luego de que se diera a conocer que Armando ‘Hormiga’ González se quedó como el MVP del mes de marzo en la Liga MX; el atacante rojiblanco nuevamente brilló para quedarse con el reconocimiento.

La Liga BBVA MX resaltó al futbolista en un posteo a través de sus redes sociales previo al inicio de la Jornada 13 con este texto: Armando González aportó 5 goles en marzo para Chivas, que junto a los votos lo respaldan como el Jugador del Mes".

Cabe mencionar, que el Guadalajara tuvo cuatro juegos durante el mes pasado y en ellos el seleccionado mexicano se adjudicó 5 anotaciones; en donde dicho sea de paso las Chivas salió victorioso en todas sus participaciones.

'Hormiga' González | MEXSPORT

¿Hormiga González, la máxima joya del futbol mexicano?

El crecimiento futbolístico de Armando González ha alcanzado niveles históricos en la Liga MX. Tras un par de semestres de verdadera consolidación con Chivas, "La Hormiga" ha logrado escalar hasta la cima de las cotizaciones en el mercado de piernas y puede presumir ser el jugador más caro del futbol mexicano.

De acuerdo con las últimas actualizaciones del sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado de González se ha disparado de forma impresionante en el último año, incluso sobre otras figuras que están consolidadas de México.

Armando González, delantero de Chivas, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7

Mientras que hace apenas doce meses su carta apenas superaba el millón de dólares, hoy el canterano rojiblanco encabeza el listado de los futbolistas más caros en México, con una valoración que alcanza los 17.25 millones de dólares.

Así está el top tres de mexicanos con mayor valor

Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul, se ubica como el segundo jugador más caro de todo el torneo. El futbolista de La Máquina incrementó su valor de manera considerable para situarse en los 13.80 millones de dólares, cifra que además lo coloca como el elemento más valioso dentro de la plantilla que dirige el conjunto de la Noria.

Erik Lira y Carlos Rodríguez en un partido de Cruz Azul | MEXSPORT