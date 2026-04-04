Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cristiano Ronaldo, en problemas: Flamengo denuncia al Almería por adeudo millonario

Cristiano Ronaldo | @AlNassrFC
Emiliano Arias Pacheco 17:24 - 04 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo de la Segunda División Española tiene al 'Bicho' como uno de sus accionistas

El futbol es un negocio lucrativo, razón por la cual los poderosos han inmiscuido sus narices en el balompié, aunque también ya es normal ver a grandes atletas en el mismo, como el caso de Cristiano Ronaldo. El astro lusitano se convirtió en accionista del Almería, equipo de la Segunda División de España, sin embargo, en las últimas horas creció una disputa entre el Flamengo y el club ubicado en la localidad autónoma de Andalucía. 

El Mengao, actual Campeón de la Copa Libertadores, cargó en contra del equipo Indálico, por un adeudo de superior a los 1.8 millones de euros, por el fichaje de Lázaro Vinícius, actual futbolista del Al-Najma, de Arabia Saudita. El cuadro brasileño señaló que el conjunto ibéricol cuenta con casi 600 días de impago desde su fichaje.

"Hace 590 días en situación de impago, el club (español) acumula una deuda calculada en más de 1,8 millones de euros, en flagrante violación a los compromisos firmados y a las normas que rigen las relaciones en el futbol internacional", comentó el cuadro carioca.
Jorginho con Flamengo en el Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT
Jorginho con Flamengo en el Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT

La molestia del Flamengo

Además, el conjunto brasileño señaló que en el contrato que firmaron, el Almería se responsabiliza del pago de los impuestos incidentes sobre la transferencia en España y agregó que, pese a esa cláusula, fue obligado a desembolsar 1,5 millones de euros para pagar tales impuestos. Ante dicha situación, el Flamengo acudió a FIFA para resolver la situación, lo que reconoció su derecho a ser reembolsado por el cuadro español.

Pese a que el organismo rector le dio la razón al Flamengo, el equipo carioca señaló lo siguiente respecto al Almería: "En lugar de eso, adopta una postura reiterada de resistencia y usa de expedientes procesales con carácter eminentemente dilatorios, en claro desacuerdo con los principios de la buena fe, la lealtad contractual y la integridad que deben orientar las relaciones entre clubes en el futbol internacional".

Lázaro Vinícius, en Arabia Saudita | @AlNassrTribune

¿Cuál fue la respuesta del Almería?

El equipo del cual es accionista Cristiano Ronaldo, respondió por medio de un comunicado en redes sociales, en el que señaló diversas omisiones por parte del Flamengo. Por si fuera poco, el conjunto español agregó que usaron a conveniencia "la aplicación del Convenio para Evitar la Doble Imposición".

"La UD Almería mantiene de manera firme y consistente su posición de que las cantidades reclamadas no son debidas, encontrándose la controversia debidamente sometida a la consideración del Tribunal Arbitral competente, donde deberá resolverse exclusivamente sobre la base de los argumentos jurídicos y la prueba aportada por las partes"

Almería, en partido ante Real Madrid | AP
Últimos videos
Lo Último
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:04 ¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
18:58 Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
18:56 ¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
18:43 Gabriela Jáquez hace historia con UCLA: campeonas de NCAA tras aplastar a South Carolina
18:41 Policía de la CDMX, Irma García, retiene campeonato mundial supermosca tras vencer a Emma Dolan
18:22 David Faitelson respalda a Jardine tras malos resultado con América
18:10 ¡Leyenda viva! Charlotte Flair celebra sus 40 años como una de las más grandes de WWE
18:00 Hoy No Circula lunes 6 de abril de 2026 en CDMX y Edomex qué autos descansan
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Futbol
05/04/2026
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
Futbol
05/04/2026
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
Futbol
05/04/2026
¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
Contra
05/04/2026
Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
Empelotados
05/04/2026
¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
Gabriela Jáquez hace historia con UCLA: campeonas de NCAA tras aplastar a South Carolina
Basquetbol
05/04/2026
Gabriela Jáquez hace historia con UCLA: campeonas de NCAA tras aplastar a South Carolina