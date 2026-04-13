Turco Mohamed acerca del polémico penal para San Luis: "El árbitro es buenísimo, ¿Cómo la vio desde ese angulo?"

Antonio Mohamed no ocultó su molestia tras el empate 1-1 entre Toluca y Atlético de San Luis, aunque prefirió medir sus palabras al momento de hablar sobre la jugada más polémica del partido. El técnico escarlata compareció en conferencia de prensa con un tono sereno, pero dejando claro que no estaba conforme con lo ocurrido en los minutos finales.

El penal convertido por Joao Pedro en tiempo agregado no solo le arrebató el triunfo a Toluca en el Nemesio Diez, sino que también en un día en el que Katia Itzel García volvió a encender a la conversación en contra del arbitraje mexicano.

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Mohamed evita entrar de lleno a la polémica arbitral

Al ser cuestionado sobre la acción que terminó en la pena máxima para Atlético de San Luis, Mohamed fue contundente y prefirió no profundizar demasiado. "No vi la jugada, la verdad no la quise ni ver. Ya está, no fuimos capaces de sostener el resultado, pero bueno, es así", declaró el estratega, evitando engancharse directamente con la controversia arbitral.

La postura del entrenador dejó ver frustración, pero también prudencia, consciente de que cualquier declaración más fuerte podría generar consecuencias. Por ello, apostó por un discurso mesurado, enfocándose más en lo que dejó de hacer su equipo que en responsabilizar abiertamente al cuerpo arbitral.

‘SI ES QUE ES PENAL, DESDE ESE ÁNGULO ¿CÓMO LA VES?’ 🤷🏻‍♂️



Antonio Mohamed prefiere no meterse en polémica sobre el penal que les marcaron en contra, en respuesta a @CapsNarrador tras el empate ante Atlético de San Luis 💥#FOXGolMéxico pic.twitter.com/0MzaTUP0aU — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 13, 2026

El dardo del Turco tras la decisión de Adonai Escobedo

Mohamed incluso fue cuestionado sobre si quería revisar la jugada después del partido, pero volvió a negarse y dejó una frase con tono irónico: "No nos vamos a poner a llorar, todo lo que diga puede ser utilizado en mi contra, así que es preferible aceptar y ya”, señaló.

La acción ocurrió después de que Toluca se había puesto al frente al minuto 72 con gol de Franco Rossi, en un partido donde parecía tener controlado a San Luis. Sin embargo, en la recta final llegó una jugada dentro del área, Escobedo primero señaló saque de meta y luego cambió su decisión para marcar penal, sin acudir al monitor del VAR.

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