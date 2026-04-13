¡Tibio 'infierno'! Toluca deja escapar un par de puntos en su casa ante Atlético San Luis

Toluca y Atlético de San Luis empataron 1-1 en el Estadio Nemesio Diez en un partido que tuvo emociones hasta el último suspiro. Los Diablos parecían quedarse con los tres puntos, pero un penal en tiempo agregado cambió por completo la historia del encuentro.

El conjunto escarlata, que presentó una alineación alterna, dejó escapar la victoria en casa luego de dominar por momentos, mientras que los potosinos rescataron un punto valioso gracias a la insistencia y a una polémica decisión arbitral en la recta final.

Adonai Escobedo recibiendo reclamos por parte de Antonio Briseño | MexSport

Toluca pegó primero, pero perdonó ante un San Luis resistente

Desde el inicio, Toluca buscó imponer condiciones, aunque sin demasiada claridad al frente. Las primeras llegadas fueron poco efectivas, como el disparo de Sebastián Córdova al minuto 7 que no representó peligro. Con el paso de los minutos, los locales comenzaron a generar más opciones, destacando intentos de Franco Rossi y la constante presión en campo rival.

Atlético de San Luis resistió gracias a la gran actuación de su portero Andrés Sánchez, quien se convirtió en figura con múltiples atajadas, incluyendo una doble intervención al 44’ que evitó la caída de su arco. Antes, al 38’, también había respondido a un potente disparo de Diego Barbosa, manteniendo el empate sin goles al descanso.

Franco Rossi le dio el 1-0 a los Diablos | MexSport

En la segunda mitad, el trámite fue similar. Sánchez volvió a aparecer al 51’ con otra atajada importante, mientras que San Luis intentó responder, como en el disparo de Joao Pedro al 65’ que terminó en tiro de esquina. Sin embargo, al 72’, Toluca encontró recompensa cuando Franco Rossi definió dentro del área tras la salida del arquero para poner el 1-0.

Polémica y drama en el cierre: San Luis rescata el empate

Cuando todo parecía definido, el partido dio un giro inesperado en los minutos finales. Toluca tuvo oportunidades para sentenciar, pero nuevamente Andrés Sánchez evitó el gol al 77’, manteniendo con vida a su equipo.

Ya en tiempo agregado, al 90+3’, el árbitro señaló un penal a favor de San Luis en una jugada que fue revisada por el VAR. Tras la revisión al 90+4’, la decisión se mantuvo, generando reclamos por parte del conjunto local.

Joao Pedro tiene 12 goles en el torneo | MexSport