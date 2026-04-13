¡Va con el equipo! Marcel Ruíz viajará para enfrentar a LA Galaxy y sueña con llegar al Mundial 2026

Aunque la lista de bajas de la Selección Mexicana es amplia a tan solo un par de meses de la Copa del Mundo, las buenas noticias podrían llegar próximamente al menos con uno de los futbolistas importantes del cuadro del Tri.

Desde semanas anteriores, RÉCORD ya había adelantado que el mexicano apuntaba a regresar en el partido de la Jornada 15 ante América en el Estadio Banorte como prueba para ver si estará apto para el Mundial; sin embargo, parece que su proceso será todavía más acelerado.

Marcel Ruiz, lesionado en el duelo ante San Diego FC l IMAGO7

Marcel regresa con el equipo, ¿jugará?

Justamente fue en un partido de Copa de Campeones de la CONCACAF cuando Marcel Ruíz presentó una fuerte lesión el pasado mes de marzo. Los primeros reportes indicaron que el mediocampista mexicano presentaba una ruptura del ligamento cruzado anterior; sin embargo, todo ha venido cambiando con el paso de las semanas.

A pesar de sí haber estado ausente de los últimos partidos con los Diablos Rojos del Toluca, la operación, que pase lo que pase tendrá que hacerse, ha sido pospuesta, dando a conocer las razones de manera más reciente.

Antonio Mohamed en conferencia de prensa previo al Toluca vs LA Galaxy | MEXSPORT

Con la intención de sí poder llegar a la Copa del Mundo, Marcel Ruíz ha decidido no operarse y regresar a jugar en cuanto el cuerpo médico se lo permita, esto debido a que no presenta una ruptura completa en la lesión que sufrió en el partido ante San Diego en la Concachampions, lo cual representa un riesgo mayor, pero el futbolista está dispuesto a correrlo.

En la transmisión del partido de los Diablos en contra de Atlético San Luis, Javi Rojas para TUDN ha confirmado que Marcel será parte de la convocatoria de Antonio Mohamed para viajar al partido de Vuelta ante LA Galaxy en la ronda de Cuartos de Final, pero por el momento aún se desconoce si podrá tener minutos.

La esperanza de Marcel Ruiz sigue encendida: viaja con Toluca para el partido ante Galaxy en Los Ángeles ⚽😯



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¿Qué podría pasar con Marcel en un regreso prematuro?

El regreso anticipado de Marcel Ruiz podría representar un riesgo importante para su carrera, especialmente por tratarse de una lesión de ligamento cruzado anterior parcialmente rota. En entrevista para RÉCORD, el especialista Gerardo Meraz advirtió que si el jugador no cumple con los tiempos adecuados de rehabilitación o vuelve sin estar al cien por ciento, la rodilla podría no tener la estabilidad suficiente, aumentando la probabilidad de una recaída inmediata. Incluso, el no guardar el reposo necesario podría derivar en una ruptura total del ligamento, lo que implicaría una cirugía más compleja y una recuperación de hasta nueve meses.

Además del aspecto físico, la falta de confianza al momento de volver a la cancha también juega un papel clave, Meraz explicó que un futbolista que no se siente seguro en su desempeño tiene mayor riesgo de lesionarse nuevamente, ya que la estabilidad no solo depende del ligamento, sino también del fortalecimiento muscular y del control neuromuscular. Por ello, el especialista recomienda evaluaciones más profundas, como una artroscopia, antes de tomar cualquier decisión, priorizando siempre la salud del jugador por encima de cualquier urgencia deportiva.