Polémico penal le da el empate a Atlético San Luis ante Toluca en los últimos minutos del partido

Atlético San Luis ha logrado sacar un punto del 'Infierno' gracias a un gol en el final del partido ante Toluca vía penal y convertido por su goleador Joao Pedro; sin embargo, los jugadores y aficionados de los Diablos no han quedado satisfechos debido a la manera en la que se marcó dicha sanción.

El árbitro encargado de este partido fue Adonai Escobedo, quien no es la primera vez que se encuentra en medio de una polémica arbitral, además de haberlo hecho en un día que también contó con un detalle de su compañera Katia Itzel García.

Joao Pedro tiene 12 goles en el torneo | MexSport

¿Qué sucedió en el final del partido?

Franco Rossi fue el autor del gol de los locales al minuto 72, después de una buena jugada de Pavel Pérez que lo dejó de frente al portero Andrés Sánchez, quien ya había tenido una buena actuación en los minutos anteriores rescatando a los suyos en repetidas ocasiones, además de otra posterior a la anotación.

San Luis intentó en todo momento el empate, pero no había tenido éxito en jugadas en movimiento. Fue entonces que llegó la última del partido, con un pase de pared con rumbo a David Rodríguez, quien disparó de manera cruzada sin tener éxito, pero aún vendría algo más.

El partido no tuvo demasiadas emociones en el terreno de juego | MexSport

Escobedo no había marcado el penal sobre Toluca; no obstante, momentos después de haber dicho que era saque de meta, terminó marcando la pena máxima, desatando reclamos por parte de los escarlatas; lo interesante de esto es que el central no fue a ver la jugada en el VAR, simplemente señaló el manchón y dio paso a que Joao Pedro anotara y se volviera a meter en la cima del goleo individual al igual que la Hormiga González.

Los Diablos pierden puntos, pero recuperan a un jugador

Toluca y Atlético de San Luis empataron 1-1 en el Nemesio Diez en un duelo que se definió en los últimos minutos. Los Diablos, con una alineación alterna, lograron ponerse al frente al minuto 72 gracias a Franco Rossi, luego de un partido en el que generaron las opciones más claras, pero se toparon constantemente con la figura del arquero Andrés Sánchez.

Cuando parecía que el triunfo se quedaba en casa, el partido dio un giro en tiempo agregado. Al 90+3’, el árbitro señaló un penal a favor de San Luis, mismo que fue revisado por el VAR y confirmado, desatando la polémica en el cierre del encuentro.

Ahora, Toluca tendrá que viajar a Los Ángeles para la Vuelta de los Cuartos de Final en contra de LA Galaxy, con la novedad de que Marcel Ruíz viajará con ellos para tratar de hacer un regreso triunfal rumbo al Mundial. Por su parte, los potosinos se aferran a una milagrosa Liguilla, pero antes tendrán que conseguir buenos resultados, el primero de ellos en la Jornada 15 ante Pumas.