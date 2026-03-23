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Futbol

¿Cansados? Turco Mohamed destaca exceso de partidos en Toluca: “Necesitamos descansar”

Turco Mohamed en el banquillo del Toluca | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 10:09 - 23 marzo 2026
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El entrenador argentino habló tras el empate ante Pachuca

Toluca sigue merodeando los primeros lugares de la tabla de clasificación tras 12 jornadas en el Clausura 2026 de la Liga MX; sin embargo, este torneo no ha sido el más espectacular para los dirigidos por el Turco Mohamed y así lo ha reconocido el estratega resaltando que necesitan descansar.

Tras el empate a un tanto en el Hidalgo el DT argentino expresó la necesidad del equipo de parar, tras el cumulo de partidos recientes tanto en la liga local como en la Copa de Campeones de Concacaf, para recuperarse ante el cierre del torneo y la etapa más importante en ambas competiciones.

“Nos vamos a poner en hielo y a descansar. Nosotros tenemos que descansar porque después tenemos siete semanas sin parar”, fue lo que indicó el argentino en conferencia de prensa tras firmar el quinto empate del Clausura 2026 y aun con el invicto de su equipo.

'Turco' Mohamed en su regreso al Estadio Olímpico Universitario | Imago7

¿Qué dijo sobre el Pachuca?

Antonio Mohamed fue autocrítico y resaltó que se dejaron de hacer cosas en la parte complementaria que provocó el empate de los locales: “Nosotros dejamos en el segundo tiempo un poco de manejar la pelota, como fue en el primero, la expulsión nos condicionó un poco, pero bueno, termina siendo un empate justo.

“Ellos en el segundo tiempo nos arrinconaron un poco, y nosotros perdimos la pelota. No fuimos precisos en el último tercio del campo… el rival hizo un buen partido y vuelvo a repetir, el empate me parece un resultado justo”, mencionó.

Turco Mohamed l IMAGO7

Sobre el arbitraje simplemente detalló que fue injusta la expulsión a Fernando Arce: “Él necesita partidos para retomar su nivel… todos los días va creciendo un poco más, así que yo creo que en poco tiempo va a estar en su gran nivel”.

También agregó sobre Alexis Vega asegurando necesita ir tomando ritmo tras su larga larga ausencia dentro de las canchas: “Él necesita partidos para retomar su nivel… todos los días va creciendo un poco más, así que yo creo que en poco tiempo va a estar en su gran nivel”

Alexis Vega, jugador de Toluca, en el partido ante Atlas del Clausura 2026 | IMAGO7

Mohamed resaltó las ganas en categorías inferiores

Finalmente, destacó que el equipo se ha visto mermado con ausencia de jugadores; pero, destacó el hambre de los juveniles: “Cada vez tenemos menos jugadores, pero intentaremos seguir compitiendo… hay chicos en la sub 21 que están con ganas de jugar”.

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