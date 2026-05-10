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Futbol

Boca Juniors suma otra temporada sin títulos al ser eliminado por Huracán

Huracán vs Boca Juniors | AFP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 13:53 - 10 mayo 2026
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El club xeneize no levanta una copa desde la llegada de Juan Román Riquelme como presidente

En una noche cargada de tensión y dramatismo, Huracán eliminó a Boca Juniors tras imponerse por 3-2 en un encuentro que se definió en el tiempo suplementario. Con una actuación estelar de Óscar Romero, quien aplicó la "ley del ex" por duplicado, el Globo avanzó de ronda y dejó al Xeneize sumergido en una racha negativa que parece no tener fin.

Huracán vs Boca Juniors | AFP

FRACASO XENEIZE

El partido comenzó cuesta arriba para los locales. Apenas iniciado el encuentro, Leonardo Gil aprovechó un error en la salida de Milton Delgado para abrir el marcador. Aunque Boca logró rescatar un empate agónico sobre el final del tiempo reglamentario, la resistencia física y mental se desmoronó en la prórroga.

El tiempo suplementario fue un monólogo de incidencias en las áreas. A los cuatro minutos, una falta de Lautaro Di Lollo sobre Juan Bisanz permitió que Óscar Romero pusiera el 2-1 con un zurdazo potente. Pese a su pasado en el club de la Ribera, el paraguayo no perdonó, aunque inicialmente optó por un festejo medido.

La sentencia llegó poco después. Nuevamente Di Lollo, en una jornada para el olvido, cometió un penal por una mano dentro del área tras un tiro de esquina. El árbitro Pablo Echavarría confirmó la infracción mediante el VAR y Romero, con la misma frialdad, selló el 3-2 definitivo.

Huracán vs Boca Juniors | AFP

SEQUÍA DE TÍTULOS PARA BOCA

La eliminación no es un hecho aislado, sino que acentúa un presente institucional y deportivo complejo. Desde que Juan Román Riquelme asumió la presidencia, el club no ha logrado sumar trofeos a sus vitrinas.

Tres años sin títulos: La última consagración oficial fue la Supercopa Argentina 2022 (disputada en marzo de 2023).

Fracasos internacionales: El año pasado, Boca quedó fuera de toda competencia continental tras caer en el repechaje de la Copa Libertadores.

Huracán vs Boca Juniors | AFP
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