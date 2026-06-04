Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Explosión de pipas desata pánico en Puebla; evacúan a más de 1,700 estudiantes / VIDEO

Explotan pipas de gas en Tepeaca, Puebla. / X
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:37 - 04 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
La enorme columna de humo alertó a vecinos y autoridades, que activaron protocolos de emergencia para proteger a la población.

Una fuerte explosión registrada la mañana de este jueves 4 de junio en el municipio de Tepeaca, Puebla, encendió las alertas entre habitantes y autoridades luego de que varios autotanques de gas LP estallaran en la colonia San Juan Negrete.

La columna de humo fue visible a varios kilómetros de distancia y generó momentos de tensión entre los vecinos de la zona. 

De acuerdo con reportes oficiales, el incidente ocurrió en un predio donde presuntamente se almacenaban pipas de gas, por lo que se desplegó un operativo de emergencia para controlar el fuego y evitar mayores riesgos. 

Evacúan a 1,753 estudiantes

Como medida preventiva, la Secretaría de Educación Pública de Puebla ordenó la evacuación del Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa, ubicado cerca de la zona afectada.

En total, 1,753 estudiantes, además de docentes y personal administrativo, fueron desalojados.

La rápida aplicación de los protocolos de Protección Civil permitió que la evacuación se realizara de forma ordenada y sin incidentes mayores

La columna de humo generada por el incendio fue visible a varios kilómetros de distancia. / RS

Cerca de 2 mil personas fueron desalojadas

La emergencia no solo afectó a la comunidad escolar.

Autoridades estatales informaron que también se evacuó de manera preventiva a habitantes de viviendas cercanas y a personas que se encontraban en un hospital de la zona, sumando alrededor de 2 mil personas desalojadas

Protección Civil activó protocolos de seguridad para resguardar a la población cercana al lugar de la explosión. / Gobierno de Puebla

Elementos de Protección Civil, bomberos, policías estatales y municipales establecieron un perímetro de seguridad mientras realizaban labores para enfriar las unidades afectadas y evitar nuevas explosiones. 

¿Hubo heridos o víctimas?

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas fallecidas ni lesionadas como consecuencia de la explosión. Sin embargo, continúan las inspecciones para evaluar posibles daños en inmuebles y determinar las causas exactas del siniestro.

Las autoridades no han reportado personas fallecidas ni lesionadas como consecuencia de la explosión. / Gobierno de Puebla
Lo Último
17:32 Shakira regresa a la CDMX para inauguración de el Mundial 2026
17:27 Canchas Desiguales: la obra en CDMX que convierte el futbol en una crítica a la desigualdad social
17:20 Guille Franco regresa a San Lorenzo como parte de la reestructuración de la directiva
17:16 André Jardine se despide de América asegurando que el equipo le 'cambió la vida'
17:10 Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el viernes 5 de junio en CDMX y EDOMEX?
17:09 Enrique Martínez Chávez, exmilitar buscado por el caso Ayotzinapa, es arrestado por ICE en California
17:06 ¿Cuándo es el Día del Padre 2026 en México? Esta es la fecha exacta
16:58 Quejas de negocios obligan a ajustar el montaje del FIFA Fan Fest en Guadalajara
16:42 Mundial 2026: ¿Cuándo llega la Selección de Túnez a Monterrey?
16:42 Activan Alerta Naranja y Amarilla por fuertes lluvias y posible granizo en gran parte de la CDMX