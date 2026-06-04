Explosión de pipas desata pánico en Puebla; evacúan a más de 1,700 estudiantes / VIDEO

Una fuerte explosión registrada la mañana de este jueves 4 de junio en el municipio de Tepeaca, Puebla, encendió las alertas entre habitantes y autoridades luego de que varios autotanques de gas LP estallaran en la colonia San Juan Negrete.

La columna de humo fue visible a varios kilómetros de distancia y generó momentos de tensión entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con reportes oficiales, el incidente ocurrió en un predio donde presuntamente se almacenaban pipas de gas, por lo que se desplegó un operativo de emergencia para controlar el fuego y evitar mayores riesgos.

Evacúan a 1,753 estudiantes

Como medida preventiva, la Secretaría de Educación Pública de Puebla ordenó la evacuación del Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa, ubicado cerca de la zona afectada.

En total, 1,753 estudiantes, además de docentes y personal administrativo, fueron desalojados.

La rápida aplicación de los protocolos de Protección Civil permitió que la evacuación se realizara de forma ordenada y sin incidentes mayores

La columna de humo generada por el incendio fue visible a varios kilómetros de distancia. / RS

Cerca de 2 mil personas fueron desalojadas

La emergencia no solo afectó a la comunidad escolar.

Autoridades estatales informaron que también se evacuó de manera preventiva a habitantes de viviendas cercanas y a personas que se encontraban en un hospital de la zona, sumando alrededor de 2 mil personas desalojadas.

Protección Civil activó protocolos de seguridad para resguardar a la población cercana al lugar de la explosión. / Gobierno de Puebla

Elementos de Protección Civil, bomberos, policías estatales y municipales establecieron un perímetro de seguridad mientras realizaban labores para enfriar las unidades afectadas y evitar nuevas explosiones.

¿Hubo heridos o víctimas?

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas fallecidas ni lesionadas como consecuencia de la explosión. Sin embargo, continúan las inspecciones para evaluar posibles daños en inmuebles y determinar las causas exactas del siniestro.

Las autoridades no han reportado personas fallecidas ni lesionadas como consecuencia de la explosión. / Gobierno de Puebla