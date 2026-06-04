¡Cabezazo de Moisés! Reportera sufre aparatosa caída en La Mañanera por ganar un balón / VIDEO

La conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves dejó uno de los momentos más comentados de la jornada. Lo que comenzó como una dinámica relacionada con el Mundial 2026 terminó convirtiéndose en un inesperado momento cómico cuando una reportera cayó al suelo al intentar atrapar uno de los balones que la mandataria regaló a los periodistas presentes en Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo estuvo enfocada principalmente en los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en diversos programas sociales impulsados por el Gobierno Federal. Sin embargo, el cierre de la conferencia fue el que terminó robándose los reflectores en redes sociales, donde el video del incidente comenzó a circular apenas unos minutos después de ocurrir.

La presidenta Sheinbaum regaló dos balones a los reporteros / Redes Sociales

Reportera cae frente a Claudia Sheinbaum

La protagonista del momento fue la periodista María Rivera, quien participaba en la dinámica organizada al final de la conferencia cuando la presidenta comenzó a lanzar balones conmemorativos del Mundial 2026 entre los asistentes.

En un intento por quedarse con uno de las pelotas, la reportera perdió el equilibrio y cayó de manera aparatosa justo frente a la mandataria. La escena sorprendió tanto a los presentes como a quienes seguían la transmisión en vivo desde distintos puntos del país.

Una comunicadora perdió el equilibrio por ganar un balón y se fue directo al piso / Redes Sociales

Al percatarse de lo ocurrido, Sheinbaum reaccionó de inmediato y salió de su lugar para ayudar a la comunicadora a levantarse. Tras verificar que se encontraba bien y que no había sufrido lesiones de consideración, la presidenta le entregó el balón y continuó con la dinámica.

El momento provocó risas entre algunos asistentes y también en la propia mandataria, quien no pudo evitar sonreír una vez que comprobó que el incidente no había pasado a mayores.

La mandataria levantó a la periodista y de consuelo le regaló el balón / Redes Sociales

El video rápidamente se volvió viral

Las cámaras que transmiten diariamente la conferencia captaron el instante exacto de la caída, lo que permitió que el clip comenzara a difundirse rápidamente en redes sociales.

Usuarios de plataformas como X, Facebook y TikTok compartieron el video acompañado de bromas, memes y comentarios sobre el inesperado desenlace de la dinámica mundialista. Muchos destacaron la rápida reacción de Sheinbaum para auxiliar a la periodista, mientras otros tomaron con humor el accidente.

Afortunadamente, María Rivera no sufrió lesiones graves y pudo reincorporarse de inmediato tras el percance.

La presidenta no aguantó la risa al ver la caída de la reportera / Redes Sociales

Ya había caída antes otro reportero

La caída de la periodista ocurrió apenas un día después de otro incidente protagonizado por un comunicador que también se volvió tendencia en internet. El pasado 3 de junio, el reportero Miguel Ángel del Toro, de Canal 13 Guadalajara, sufrió una caída durante una transmisión en vivo mientras informaba sobre las lluvias que afectaban a la capital jalisciense.

La ironía del momento llamó la atención de miles de usuarios, ya que el periodista se encontraba precisamente alertando a la población sobre los riesgos de caminar sobre superficies mojadas cuando terminó resbalando frente a las cámaras.

Durante el enlace, Miguel Ángel del Toro explicaba las condiciones climáticas y las precauciones que debían tomar peatones y automovilistas. Sin embargo, al caminar por una zona húmeda perdió el equilibrio y cayó de sentón sobre la banqueta.