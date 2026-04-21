Querían sangre contra el Ame

Eso sí, los inadaptados que lanzaron vasos y líquido, pero en especial los que hicieron ademanes de mono, no deberían volver a pisar un estadio. Para eso estaba el Fan ID, pero fue un fracaso y a la Liga MX le urge un sistema capaz de identificar a estos tipos, no sólo con estas conductas, sino evitar que vuelvan a entrar en el futuro, cosa que hoy es imposible en México.

PUERTA DE VESTIDORES NO EXISTE EN OTROS

Y la realidad, mi Franky, es que le están cargando la mano al Banorte, por ejemplo, con lo de la puerta del pasillo a vestidores, en la que fue bien suspendido Henry Martín por ir a reclamar a un lugar donde no debería de estar.

Para los que no lo saben: en casi todos los estadios de Liga MX los equipos pueden coincidir para saltar al campo, son pocos los que por diseño del inmueble o protocolo del partido los mandan por direcciones distintas.

Es más, la famosa puerta que se abrió en el Azteca para que Henry reclamara a Helinho cuando bajaba a su vestidor, no existe en la mayoría de rutas a regaderas en otros estadios.

¿Cuál es la diferencia? Pues que en el Azteca hay cristales para poder ver lo que sucede y por eso quedó en video, como no sucede en ningún otro. Así que para los que quieren echarle la culpa al nuevo lounge visible, si tapan la visibilidad en esa zona, igual va a existir el contacto entre las escuadras rivales. A veces parece que no saben ni qué reclaman.

NO CAMBIARÁN LA VISIBILIDAD VIP

Y para los que están despotricando que deberían cerrar esta zona VIP en la que los aficionados pueden cumplir el sueño de estar cerca de sus ídolos cuando van al campo, pues les tengo malas noticias.

Mi oreja del Coloso de Santa Úrsula me asegura que en ningún momento les pasó la idea de clausurar la visibilidad en ese lounge, creado para vivir una experiencia única, que además, será algo que en el Mundial se verá incluso en estadio de los Yunaited.

SÓLO LES FALTÓ UN CASTIGO: A SIMÓN

¿Cuál me parece el peor error de las sanciones? Lo de Simón, que al llegar a reclamarle al asistente Aarón Gómez, lo empuja con el brazo para que le haga caso y el bandera ni se inmuta. Ahí me parece que al argentino lo perdonaron.

ENCARGAN CARGAR CONTRA CANALES

Y ya de cierre, te cuento que como hicieron con Sergio Ramos, hay mismo modus operandi contra Canales: cuando llegaron, era los mejores del planeta y la Liga MX debía ser agradecida por traerlos, pero cuando se fueron, son los peor y fue un insulto para Rayados darles un salario.

Lo que tienen en común ambos casos es que como la directiva que encabezan Filizola y el Tato se equivocó en ficharlos, al momento que no los renuevan necesitan echarles tierra para que la afición no se enoje, para que la salida sea fácil, libre de reclamos por su deficiente gestión.