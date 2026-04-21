Real Madrid vs Deportivo Alavés: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la Jornada 33 de LaLiga?

El Real Madrid se enfrentará al Deportivo Alavés en un encuentro correspondiente a LaLiga de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el 21 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu. Este duelo llega en un momento crucial para ambos equipos, especialmente para el conjunto local que busca recuperar sensaciones tras una serie de resultados adversos en las últimas semanas.

Estadio Santiago Bernabéu previo a juego de Champions League I AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Real Madrid atraviesa un momento complicado tras sufrir tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los blancos cayeron ante el Bayern Múnich en ambos partidos de Champions League 2-1 y 4-3, y también fueron sorprendidos por el Mallorca 2-1 en LaLiga el pasado 4 de abril. Solo consiguieron una victoria ante el Atlético Madrid 3-2 el 22 de marzo y un empate frente al Girona 1-1 el 10 de abril.

Por su parte, el Deportivo Alavés llega invicto en sus últimos cuatro partidos, aunque con tres empates consecutivos: ante Real Sociedad 3-3 el 11 de abril, Osasuna 2-2 el 5 de abril y Villarreal 1-1 el 13 de marzo. Su única victoria reciente fue contra el Celta Vigo 3-4 el 22 de marzo, mientras que perdieron ante Valencia 3-2 el 8 de marzo.

Bellingham en el partido contra Alavés | AP

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Real Madrid, que ha ganado los últimos cinco enfrentamientos directos. En su encuentro más reciente, disputado el 14 de diciembre de 2025, los blancos se impusieron por 1-2 en el feudo del Alavés. Anteriormente, el 13 de abril de 2025, el Madrid también venció a domicilio por 0-1.

En el Santiago Bernabéu, los resultados han sido aún más contundentes para los locales, destacando un 3-2 en septiembre de 2024 y un abultado 5-0 en mayo del mismo año. El Alavés no ha conseguido marcar en tres de estos cinco enfrentamientos, lo que demuestra la superioridad defensiva del conjunto madrileño en estos duelos.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP

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